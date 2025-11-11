梁朝偉又「被代言」 劉嘉玲維權、怒轟淘寶天貓欺詐

我的頻道

中國新聞組／北京11日電
香港女星劉嘉玲在微博喊話「淘寶、天貓 」欺詐消費者，登上熱搜。圖為梁朝偉、劉嘉玲夫婦。(中新社)
香港女星劉嘉玲在微博喊話「淘寶、天貓 」欺詐消費者，登上熱搜。圖為梁朝偉、劉嘉玲夫婦。(中新社)

隨著雙十一來臨，各大電商平台紛紛舉辦促銷，戰事火熱之際，港星劉嘉玲卻在社交平台上曬出兩張淘寶介面截圖，並喊話淘寶、天貓，「這麼嚴重的侵權，欺騙消費者，淘寶、天貓，是你們的市場營銷策略嗎？」從她曬出的圖片可見，梁朝偉赫然出現其中。劉嘉玲大動作維權，引發網友熱議，不少人直呼電商「太離譜」。

九派新聞報導，圖片可見，這是一家名為「ENCARE海外旗艦店」店鋪，該店鋪標識中含「天貓國際」字樣，其售賣的產品中，有一款名為「新西蘭ENCARE耳牛免疫球蛋白」的商品，商品首頁圖放置了梁朝偉的照片。

據調查，該款「紐西蘭ENCARE耳牛免疫球蛋白」一瓶標價200多元人民幣，梁朝偉照片雖被放置在顯眼位置，並標註「節目特別贊助」、「明星代言」等字樣，疑暗示梁朝偉與商品有所關聯性，模糊消費者視聽，卻未直言梁朝偉是否為該產品代言人。

對此，梁朝偉妻子劉嘉玲氣炸，直接在微博個人帳號喊話，「這麼嚴重的侵權，欺騙消費者，淘寶、天貓，是你們的市場營銷策略嗎？」

劉嘉玲發聲後1小時內，商家撤下梁朝偉宣傳圖；約2小時後，該店鋪在淘寶天貓平台完全關閉，無法被搜尋。

針對店鋪關閉，淘寶人工客服回應，「賣家店鋪找不到可能是因為賣家關閉了店鋪或店鋪狀態異常，目前還沒有查詢到具體的原因」。客服還表示，「商家在平台上賣東西，平台對他是有管控的，平台絕對不會縱容商家。一旦核處成功商家存有問題，平台會第一時間作出處罰」。

不過，新民晚報記者以消費者的身分諮詢該店鋪，獲客服回應，品牌曾贊助梁朝偉2024年參與的綜藝「大片很好看」，故「擁有肖像使用權」，並稱「正與節目組溝通誤會」；節目小組則澄清，「『大片很好看』節目組聲明贊助合約不包含商品代言授權，否認商家有權使用梁朝偉肖像推廣產品」。

在肖像權侵害方面，有律師表示，商家未經梁朝偉許可，以營利目的使用其肖像，違反「民法典」第1019條，且律師明確駁斥「節目贊助=肖像授權」說法，強調商業推廣需明星本人書面授權。

有網友踢爆，涉事店鋪不是第一次盜用梁朝偉形象做宣傳，但平台未主動攔截或處罰，暴露「事後下架」的被動治理缺陷。

對於劉嘉玲大動作維權，不少網友喊話支持，「弄虛作假，太不道德了」、「這幾年淘寶各種跳轉鏈接，討厭到極致」、「早就看他們這些騷操作不順眼了」、「騙子太多了，尤其是保健品藥品」。

劉嘉玲曬出兩張淘寶截圖，批電商侵權。(取材自微博)
劉嘉玲曬出兩張淘寶截圖，批電商侵權。(取材自微博)

