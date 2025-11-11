35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

楊先生花錢相親六次未成，要求退費。（取材自@都市接到辦）

35歲的楊先生從事高校高等數學教學，因一直未婚，今年在網路看到「鄭戀愛」婚戀機構推廣內容後，花費7980元人民幣（約1127美元）購買了一對一相親服務。但經歷六次相親後，楊先生表示效果不如預期，並要求退還一半費用，雙方因此產生爭議。

紅星新聞報導，楊先生表示，機構陸續為他推薦了六名女性，他與其中五人見面吃飯，但見面後都未再繼續聯繫。他稱，部分女性本人與照片存在明顯差異，此外，每次相親結束後，對方大多僅回覆「不合適」，沒有說明具體原因，也有人直接刪除他的聯繫方式。楊先生強調，自己提供的照片是素顏照，個人資訊也如實填寫，見面時也會主動買單、送對方回家，自認態度禮貌，因此不理解為何總被拒絕。

楊先生展示與相親對象的對話截圖。（取材自@都市接到辦）

對此，「鄭戀愛」工作人員表示，機構留存了完整溝通紀錄，並稱多名女性反映楊先生「太直男」，表達方式較直接、情緒覺察能力較弱，談話中較少照顧對方感受，「情商有點低」。他們也曾在多次相親後與楊先生進行溝通與復盤，但認為其改善幅度有限。工作人員補充，楊先生對自己表達方式評價較高，希望以文采吸引對方，但實際相親效果未達預期。

與楊先生相親的女子事後表明楊先生「太直男」，認為彼此不適合。（取材自@都市接到辦）

楊先生否認相關評價，並稱願意和女生當面對質，「如果她們真這麼說，我保留追究法律責任的權利，這涉及人格攻擊。我到底哪句話、哪個行為讓人不滿意？她們根本說不出來」。他認為相親未成功原因不在自身，要求機構退還50%費用。

婚介方則表示，服務期間已依約推薦對象、安排見面並持續溝通，服務內容已履行。相親結果受雙方匹配與個人交流影響，無法保證成功，僅因相親未達成婚戀結果即要求退款不符合合約約定，故不予受理。