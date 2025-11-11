我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

孫楊時隔8年再戰全運會 400米自由泳第6、潘展樂第5

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫楊在全運會400米自由泳驚險晉級，最後拿到第6名。(取材自澎湃新聞)
孫楊在全運會400米自由泳驚險晉級，最後拿到第6名。(取材自澎湃新聞)

在全運會男子400米自由泳決賽中，孫楊代表浙江隊，以3分49秒53的成績獲得第六名。冠軍則由山東隊的張展碩奪得，他游出3分42秒82，不僅勝出，同時刷新了全國青年紀錄。湖北隊的徐海博和浙江隊的費立緯分別獲得第二名和第三名，潘展樂以3分48秒93排名第五。男子400米的亞洲紀錄及全國紀錄目前仍由孫楊保持。

澎湃新聞報導，去年夏天結束4年零3個月的禁賽期，重返賽場後，孫楊再度回到了觀眾的視線。今年，他也在賽場有所斬獲。在5月的全國游泳冠軍賽中，他收獲4x200米自由泳接力金牌、400米自由泳銅牌。

時隔8年再戰全運會，孫楊在400米自由泳的預賽中晉級得頗為驚險，激戰之後，他以僅僅0.1秒的優勢排名預賽第八，「壓線」晉級決賽。

隨後，他又參加了4×100米自由泳接力項目的預賽，幫助浙江隊以頭名晉級決賽。對於即將迎來34歲生日的老將孫楊而言，短時間內的連續作戰無疑是對體能的巨大考驗。

賽前，男子400米亞洲紀錄和全國紀錄，目前都仍由孫楊保持，那是2012年倫敦奧運會他游出的3分40秒14。世界青年紀錄和全國青年紀錄3分42秒99則由山東隊的張展碩在今年9月創造。

孫楊 張展 潘展樂

上一則

最低至攝氏零下44℃ 五台山「太冷了」宣布台頂封控

下一則

全運會／陳芋汐10米跳台奪個人首金 全紅嬋化身迷妹加油

延伸閱讀

陳芋汐圓全運會個人金牌夢 全紅嬋場邊加油

陳芋汐圓全運會個人金牌夢 全紅嬋場邊加油
中國15屆全運會登場 馬龍回歸 乒乓球賽事「神仙打架」

中國15屆全運會登場 馬龍回歸 乒乓球賽事「神仙打架」
全運會今晚開幕 習近平將出席 港區門票售35%

全運會今晚開幕 習近平將出席 港區門票售35%
中國全運會今開幕 澳門16歲跳水選手「撞臉白鹿」

中國全運會今開幕 澳門16歲跳水選手「撞臉白鹿」

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定