孫楊時隔8年再戰全運會 400米自由泳第6、潘展樂第5

孫楊在全運會400米自由泳驚險晉級，最後拿到第6名。(取材自澎湃新聞)

在全運會男子400米自由泳決賽中，孫楊 代表浙江隊，以3分49秒53的成績獲得第六名。冠軍則由山東隊的張展 碩奪得，他游出3分42秒82，不僅勝出，同時刷新了全國青年紀錄。湖北隊的徐海博和浙江隊的費立緯分別獲得第二名和第三名，潘展樂 以3分48秒93排名第五。男子400米的亞洲紀錄及全國紀錄目前仍由孫楊保持。

澎湃新聞報導，去年夏天結束4年零3個月的禁賽期，重返賽場後，孫楊再度回到了觀眾的視線。今年，他也在賽場有所斬獲。在5月的全國游泳冠軍賽中，他收獲4x200米自由泳接力金牌、400米自由泳銅牌。

時隔8年再戰全運會，孫楊在400米自由泳的預賽中晉級得頗為驚險，激戰之後，他以僅僅0.1秒的優勢排名預賽第八，「壓線」晉級決賽。

隨後，他又參加了4×100米自由泳接力項目的預賽，幫助浙江隊以頭名晉級決賽。對於即將迎來34歲生日的老將孫楊而言，短時間內的連續作戰無疑是對體能的巨大考驗。

賽前，男子400米亞洲紀錄和全國紀錄，目前都仍由孫楊保持，那是2012年倫敦奧運會他游出的3分40秒14。世界青年紀錄和全國青年紀錄3分42秒99則由山東隊的張展碩在今年9月創造。