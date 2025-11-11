標示「89元」以為是1斤？ 客人買鴨舌陷套路喊「刺客」

保鮮櫃內所有商品均以「250g」為統一計價單位標價。（取材自瀟湘晨報）

近日，有中國網友稱在購買「絕味鴨脖」時，原以為店內標示的「89元」（人民幣，下同，約12.6美元）為1斤鴨舌價格，結帳時才發現計價單位為250g，實際一小袋需支付63元，引發「標價造成低價錯覺」的討論。多名消費者表示，日常購買熟食習慣以「1斤」為認知標準，以250g標價容易造成誤判。

瀟湘晨報報導報導，在絕味鴨脖門店裡，保鮮櫃內商品均以「250g」為統一計價單位，價格數字醒目，計量單位標示相對不明顯。其中，「招牌鴨舌」標價89元／250g，「黑鴨鴨脖」24元／250g，「招牌魷魚」74元／250g，折算後鴨舌1斤價格約178元。對於以「半斤」為標準標價的原因，店員表示均為統一規定，並不清楚具體考量。

絕味鴨脖「招牌鴨舌」售價89元/250g。（取材自瀟湘晨報）

在絕味鴨脖小程式內，部分商品則按「份」售賣，對應重量與價格在詳情頁標註。例如鴨舌小份約80克30元、大份約140克50元；鴨脖小份約180克18元、大份約260克25元。不同線上線下標示方式差異，使部分消費者感覺價格不易直接比較。

絕味鴨脖小程式。（取材自瀟湘晨報）

消費者表示，熟食零售中，消費決策通常發生在短時間內，若重量標註不夠醒目，易導致付款時才意識到實際價格超出預期，產生「被刺客」的感受。一些網友也在社群平台留言稱：「絕味鴨脖現在真的高攀不起，建議改叫『絕味刺客』吧」、「再也不買絕味了，兩個魷魚就要28元？」

中國2022年7月起施行的「明碼標價和禁止價格欺詐規定」要求，經營者需以顯著方式標明商品價格及相關信息。專家表示，明碼標價不僅是標出價格，更需讓消費者能直接識別計價方式，減少資訊不對稱，避免誤導消費。

有業內人士建議，對稱標示「每250g價格」、「每斤折算價格」等方式，或可降低消費誤解。市場監管部門也需持續關注熟食零售領域的價格展示規範，保障消費者知情權與公平交易權。