我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3年竊案暴增1518% 紐約成扒手之都 警方提醒購物季保持警覺

聯邦政府停擺 紐約延遲發放取暖補助金

標示「89元」以為是1斤？ 客人買鴨舌陷套路喊「刺客」

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
保鮮櫃內所有商品均以「250g」為統一計價單位標價。（取材自瀟湘晨報）
保鮮櫃內所有商品均以「250g」為統一計價單位標價。（取材自瀟湘晨報）

近日，有中國網友稱在購買「絕味鴨脖」時，原以為店內標示的「89元」（人民幣，下同，約12.6美元）為1斤鴨舌價格，結帳時才發現計價單位為250g，實際一小袋需支付63元，引發「標價造成低價錯覺」的討論。多名消費者表示，日常購買熟食習慣以「1斤」為認知標準，以250g標價容易造成誤判。

瀟湘晨報報導報導，在絕味鴨脖門店裡，保鮮櫃內商品均以「250g」為統一計價單位，價格數字醒目，計量單位標示相對不明顯。其中，「招牌鴨舌」標價89元／250g，「黑鴨鴨脖」24元／250g，「招牌魷魚」74元／250g，折算後鴨舌1斤價格約178元。對於以「半斤」為標準標價的原因，店員表示均為統一規定，並不清楚具體考量。

絕味鴨脖「招牌鴨舌」售價89元/250g。（取材自瀟湘晨報）
絕味鴨脖「招牌鴨舌」售價89元/250g。（取材自瀟湘晨報）

在絕味鴨脖小程式內，部分商品則按「份」售賣，對應重量與價格在詳情頁標註。例如鴨舌小份約80克30元、大份約140克50元；鴨脖小份約180克18元、大份約260克25元。不同線上線下標示方式差異，使部分消費者感覺價格不易直接比較。

絕味鴨脖小程式。（取材自瀟湘晨報）
絕味鴨脖小程式。（取材自瀟湘晨報）

消費者表示，熟食零售中，消費決策通常發生在短時間內，若重量標註不夠醒目，易導致付款時才意識到實際價格超出預期，產生「被刺客」的感受。一些網友也在社群平台留言稱：「絕味鴨脖現在真的高攀不起，建議改叫『絕味刺客』吧」、「再也不買絕味了，兩個魷魚就要28元？」

中國2022年7月起施行的「明碼標價和禁止價格欺詐規定」要求，經營者需以顯著方式標明商品價格及相關信息。專家表示，明碼標價不僅是標出價格，更需讓消費者能直接識別計價方式，減少資訊不對稱，避免誤導消費。

有業內人士建議，對稱標示「每250g價格」、「每斤折算價格」等方式，或可降低消費誤解。市場監管部門也需持續關注熟食零售領域的價格展示規範，保障消費者知情權與公平交易權。

上一則

15歲男失聯 最後定位柬埔寨 父被告知「弄3人來就放人」

下一則

35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

延伸閱讀

「繁花」編劇稱襲警後靠關係脫身 上海警通報：開玩笑顯人脈

「繁花」編劇稱襲警後靠關係脫身 上海警通報：開玩笑顯人脈
實用詠春宗師溫鑑良 來美親身示範

實用詠春宗師溫鑑良 來美親身示範
包上恩私密物遭司機偷拍售賣 工作室發聲明 但網友這麼說…

包上恩私密物遭司機偷拍售賣 工作室發聲明 但網友這麼說…
頭上有蟲卵…浙江男子剪髮花了6萬元 店員：用了30支藥

頭上有蟲卵…浙江男子剪髮花了6萬元 店員：用了30支藥

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業

不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業
她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了
95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理