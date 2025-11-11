我的頻道

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

東莞男懸崖邊「打坐練功」 目擊者驚：若打滑就摔下去

中國新聞組／北京11日電
在另一位網友拍攝的視頻中，疑似還有多位游客翻出護欄外進行拍照打卡。（都市現場）
廣東省東莞銀瓶山森林公園謝崗景區內，近日有一名男子盤腿坐在懸崖邊，疑似在練功，不少路過的遊客圍觀拍下影片。許多人表示，這樣的舉動實在太危險。對此，景區人員表示，該區有標示禁止攀爬，會再加強巡邏管制。

綜合浪潮新聞和都市現場報導，拍下練功男影片的黃姓遊客表示，自己當天下午1時許爬到山頂時，看到很多人聚集拍照，一看原來是有人坐在山崖邊，手還不時揮舞，像是在練功。

東莞男坐懸崖邊｢打坐練功｣引熱議。（視頻截圖）
另一名肖姓遊客說，他到山頂時大概下午5、6時，該男子仍坐在懸崖邊上，現場遊客非常多，但沒有景區管理人員在場。他說，山頂的風很大，練功男只要一個打滑，就有可能摔下去。

東莞男坐懸崖邊｢打坐練功｣引熱議。（視頻截圖）
在其他網友拍攝的影片中，還有多名遊客翻出護欄外拍照。

銀瓶山森林公園景區工作人員受訪表示，目前景區尚未收到該情況的相關反饋，並稱山頂的欄桿處都貼有「禁止攀爬」的標識。他也表示，景區免費開放，範圍又大，雖每天都有工作人員巡邏，仍難顧及所有區域，如果發現有人翻越欄桿，都會將其勸回安全範圍內。他說，後續將會和景區方面溝通，按照具體情況來做具體的措施。

據悉，銀瓶山森林公園是東莞面積最大的森林公園，總面積約111平方公里。主峰銀瓶嘴海拔898米，為「東莞第一峰」。

銀瓶山位於廣東省東莞市謝崗鎮，是東莞第一高峰，海拔898米。銀瓶山森林公園為免費...
不少網友看了影片紛紛留言：「一點也不安全」、「別這樣，我怕封山了到時我就爬不了啊」、「我也看到了，不知道練啥功」。

