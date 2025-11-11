我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

最低至攝氏零下44℃ 五台山「太冷了」宣布台頂封控

中國新聞組／北京11日電
山西五台山景區迎來雨雪降臨，氣溫劇烈下降。（取材自山西發布微博）
山西五台山景區迎來雨雪降臨，氣溫劇烈下降。（取材自山西發布微博）

近期，山西五台山景區迎來雨雪降臨，氣溫劇烈下降，五座台頂區域進入寒冷時期，歷史同期最低氣溫可達攝氏-44℃。景區管理委員會已發布公告，對台頂及其周邊地區實施限期封控管理。自本月8日起至明年4月30日，任何單位和個人均不得擅自進入該封控區域進行徒步登山、朝台、露營、探險或野炊等戶外活動。

據央視新聞報導，受冷空氣影響，五台山景區在11月7日立冬這天已降下今冬第一場雪。新京報指出，五台山海拔3,000多公尺的台頂建築近日已被白雪包裹，宛如仙境。

由於氣溫驟降，五座台頂區域進入嚴寒階段，歷史同期台頂區域最低溫度可降至-44℃，並伴有超過13級大風和能見度不足10米等極端天氣，極易發生人員失聯、凍傷、失溫等安全事故，直接威脅生命安全，且救援難度極大。為切實保障廣大遊客生命財產安全，根據相關規定對五座台頂及周邊區域實施限期封控管理。

不過對於五台山最低溫是否真會降至攝氏-44℃，不少民眾表示質疑。九派新聞記者實際詢問五台山景區，五台山朝台售票處一名工作人員表示，目前台頂區域溫度已經在零下30至40℃，山頂海拔高、風大、有雪，溫度較低。

五台山景區遊客服務中心工作人員則表示，通告中所提及的極端天氣風險，主要是針對景區的朝台部區域，徒步登頂比較危險，因此實行了封控管理。

觀察者網指出，根據五台山景區官網介紹，五台山位居中國佛教四大名山之首，為世界五大佛教聖地之一，現為國家AAAAA級旅遊景區。五台山以台懷鎮為中心，周圍屹立著東、西、南、北、中五個山峰，高出雲表，山頂無林木，如壘土之台，故稱「五台」。最高點北台葉鬥峰海拔3,061公尺，被稱為「華北屋脊」。

上一則

東莞男懸崖邊「打坐練功」 目擊者驚：若打滑就摔下去

下一則

孫楊時隔8年再戰全運會 400米自由泳第6、潘展樂第5

延伸閱讀

極端天氣加劇 巴西南部再現毀滅性龍捲風

極端天氣加劇 巴西南部再現毀滅性龍捲風
安徽天柱山「高顏值保安團」爆火 猛男陪爬 想摸腹肌也行

安徽天柱山「高顏值保安團」爆火 猛男陪爬 想摸腹肌也行
好像劫匪…四川景區直通車司機戴頭罩 網：差點不敢上車

好像劫匪…四川景區直通車司機戴頭罩 網：差點不敢上車
長白山天池「沸騰開鍋」 景區：天時地利人和才看得到

長白山天池「沸騰開鍋」 景區：天時地利人和才看得到

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定