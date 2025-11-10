神20推遲返回地球 中國官方：返回任務有序推進

神舟20號任務持續約6個月，原定11月5日返回地球。圖為2025年4月24日，搭載神舟20號載人飛船的長征2號F遙20運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射成功。（新華社）

中國神舟20號太空船原定11月5日返回地球，因為遭到「太空微小碎片撞擊」而推遲，最新消息是官方強調「返回任務有序推進」，目前中國太空站組合體具備支持兩個太空人 乘組在軌駐留能力，兩個乘組正共同開展在軌科學實驗。

根據「中國載人航天工程辦公室」11日消息，神舟20號太空船返回任務推遲後，工程秉持「生命至上、安全第一」的原則，立即啟動應急預案和措施，組織對神舟20號全面進行模擬分析和試驗及安全性評估，研究神舟20號太空人乘組返回實施計畫，各系統嚴格按流程開展各項測試和聯調聯試，組織關鍵產品狀態判讀和質量確認，著陸場正在開展神舟20號太空人乘組返回綜合演練。「各項工作按計畫有序穩步推進」。

消息強調，目前中國太空站（即天宮太空站）組合體狀態正常，具備支持兩個太空人乘組在軌駐留能力。神舟20號太空人乘組工作生活正常，正與神舟21號太空人乘組共同開展在軌科學實（試）驗。

此前該辦公室於5日宣布，神舟20號太空船疑似遭太空微小碎片撞擊，正在進行影響分析和風險評估。為確保太空人生命健康安全和任務圓滿成功，「經研究決定，原計畫11月5日實施的神舟20號返回任務將推遲進行」。

公開資料顯示，這是中國太空站進入載人狀態以來，也就是自神舟12號任務以來，首次較大幅度推遲返回時間，也是首度因為太空微小碎片造成這類的衝擊。

鳳凰衛視援引北京大學地球與空間科學學院教授焦維新分析指，對於10釐米以上的碎片，因其易被發現，通常採取躲避措施。1至10釐米的碎片數量較多，撞擊飛船後果嚴重，也基本選擇躲避，或臨近時採取鐳射捕捉、燒毀等其他措施。然而，對於1毫米至1釐米、難以用肉眼發現的碎片，則無計可施，只能從自身預防角度尋求解決辦法。

報導並指出，「有關人士」介紹，只要太空站有人駐留，就必須有可用的載人飛船。中國航太 部門去年曾在記者會上回應過太空碎片撞擊的相關問題，表示極端情況下可發射備用應急航天器營救太空人。

若神舟20號太空船損壞嚴重無法使用，有兩種應對方案。一般會根據三名太空人的情況進行匹配，但神舟21號未必能滿足需求。相比之下，神舟22號接回神舟20號乘組返回的可能性更大，因為中國載人航太任務已實行「發一備一」機制，21號發射時，22號已作為備份船待命。

分析指出如果評估結果是神舟20號太空船無法使用，它將會主動脫離天宮太空站無人狀態下返回地球進行回收，而神舟22號需要等合適的條件擇機發射，通常需要八到十幾天不等。

不過中國官方11日並未具體說明，將會採取哪一種方式讓神舟20號太空人返回地球。