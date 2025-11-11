我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

中國瓷器鑑定第一人 耿寶昌103歲辭世 故宮罕發訃告

中國新聞組／北京11日電
有「中國古陶瓷鑒定第一人」之稱的知名古陶瓷鑒定專家耿寶昌辭世，享年103歲。（取材自微博）
有「中國古陶瓷鑒定第一人」之稱的知名古陶瓷鑒定專家耿寶昌辭世，享年103歲。（取材自微博）

在文博界被譽為「人間國寶」、「中國古陶瓷鑑定第一人」的知名古陶瓷鑑定專家耿寶昌，10日於北京辭世，享年103歲。當晚，北京故宮博物院罕見發布訃告，相關訊息迅速登上微博。多位文博界專家表示，耿寶昌先生的辭世是中國文博界的巨大損失，但他留下的學術遺產、鑑定理念和敬業精神，將繼續照亮後來者的道路。

故宮博物院院長王旭東10日晚間在社群媒體上說，「擇一事終一生的耿寶昌先生，103歲無疾而終，陪伴他深愛的故宮博物院度過了百年華誕。先生淡泊名利、獻身學術、提攜後學的高尚品德乃故宮人『誠敬典守、匠心傳承』精神的真切踐行！耿先生千古！」

綜合澎湃新聞、現代快報報導，耿寶昌1922年生於北京，14歲進入北京「敦華齋」做學徒，師從著名瓷器專家孫瀛洲。十年學徒生涯，讓他練就古瓷鑑定的基本功，也培養了對中國古陶瓷的深厚感情。

1946年，出師後的耿寶昌開設了自己的骨董鋪「振華齋」；1956年，經師父孫瀛洲推薦，他進入故宮博物院工作，開始了與故宮長達近70年的不解之緣。

耿寶（右）向故宮博物院贈送展覽題字「天下龍泉」。（取材自文旅部政府門戶網站）
耿寶（右）向故宮博物院贈送展覽題字「天下龍泉」。（取材自文旅部政府門戶網站）

在學術研究方面，其著作「明清瓷器鑑定」是中國首部古陶瓷研究鑑定學論著，他提出的「型、紋、釉、款」瓷器鑑定四字要訣，被業內奉為「四字真言」，成為藝術市場中陶瓷鑑定與鑑賞的重要標準。

耿寶昌以其超凡的眼力在文博界享有盛譽。他曾在採訪中幽默地表示，「他們說我是什麼『人間國寶』，那是吹牛！反正吹牛不要錢！」

盡管年事已高，他的視力一直不錯，這雙「火眼金睛」為國家鑑定了數萬件一級文物。在他的鑑定生涯中，1994年從香港拍賣會上以110萬人民幣競得的「成化罐」尤為令人稱道。

這個通高31公分的成化罐是現存少有的大件器物，目前全世界僅存4只，而故宮的這件是唯一帶蓋的最完整的成化罐，如今其身價已漲至2000萬人民幣。

知名古陶瓷專家、上海博物館原副館長陳克倫10日晚間表示，「幾年前我到北京去看他，當時他好像剛剛摔過，行動不太方便，但思路還是非常清晰。老先生為人非常和氣，從來不端架子。他什麽事情不爭，看得比較開。耿老的辭世，是中國文博界的巨大損失」。

1986年，耿寶昌將瓷器、銅器等文物22件捐獻故宮博物院。他半個多世紀鑑定文物數百萬件，足跡遍及全國各地，卻沒有一件個人收藏品，高風亮節令人敬佩。

故宮

上一則

「人間國寶」耿寶昌曾多次訪台 大老闆買藏品都問他

下一則

人民日報呼籲年輕幹部：學習近平 「自找苦吃」

延伸閱讀

與北京故宮結緣70年 古陶瓷鑑定第一人耿寶昌103歲辭世

與北京故宮結緣70年 古陶瓷鑑定第一人耿寶昌103歲辭世
日本伊藤洋華堂超市 2025年已關閉3家中國門市

日本伊藤洋華堂超市 2025年已關閉3家中國門市
美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事
「讓皇后回家」 8萬埃及人連署促德國還「娜芙蒂蒂頭像」

「讓皇后回家」 8萬埃及人連署促德國還「娜芙蒂蒂頭像」

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定