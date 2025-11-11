中國瓷器鑑定第一人 耿寶昌103歲辭世 故宮罕發訃告

有「中國古陶瓷鑒定第一人」之稱的知名古陶瓷鑒定專家耿寶昌辭世，享年103歲。（取材自微博）

在文博界被譽為「人間國寶」、「中國古陶瓷鑑定第一人」的知名古陶瓷鑑定專家耿寶昌，10日於北京辭世，享年103歲。當晚，北京故宮 博物院罕見發布訃告，相關訊息迅速登上微博。多位文博界專家表示，耿寶昌先生的辭世是中國文博界的巨大損失，但他留下的學術遺產、鑑定理念和敬業精神，將繼續照亮後來者的道路。

故宮博物院院長王旭東10日晚間在社群媒體上說，「擇一事終一生的耿寶昌先生，103歲無疾而終，陪伴他深愛的故宮博物院度過了百年華誕。先生淡泊名利、獻身學術、提攜後學的高尚品德乃故宮人『誠敬典守、匠心傳承』精神的真切踐行！耿先生千古！」

綜合澎湃新聞、現代快報報導，耿寶昌1922年生於北京，14歲進入北京「敦華齋」做學徒，師從著名瓷器專家孫瀛洲。十年學徒生涯，讓他練就古瓷鑑定的基本功，也培養了對中國古陶瓷的深厚感情。

1946年，出師後的耿寶昌開設了自己的骨董鋪「振華齋」；1956年，經師父孫瀛洲推薦，他進入故宮博物院工作，開始了與故宮長達近70年的不解之緣。 耿寶（右）向故宮博物院贈送展覽題字「天下龍泉」。（取材自文旅部政府門戶網站）

在學術研究方面，其著作「明清瓷器鑑定」是中國首部古陶瓷研究鑑定學論著，他提出的「型、紋、釉、款」瓷器鑑定四字要訣，被業內奉為「四字真言」，成為藝術市場中陶瓷鑑定與鑑賞的重要標準。

耿寶昌以其超凡的眼力在文博界享有盛譽。他曾在採訪中幽默地表示，「他們說我是什麼『人間國寶』，那是吹牛！反正吹牛不要錢！」

盡管年事已高，他的視力一直不錯，這雙「火眼金睛」為國家鑑定了數萬件一級文物。在他的鑑定生涯中，1994年從香港拍賣會上以110萬人民幣競得的「成化罐」尤為令人稱道。

這個通高31公分的成化罐是現存少有的大件器物，目前全世界僅存4只，而故宮的這件是唯一帶蓋的最完整的成化罐，如今其身價已漲至2000萬人民幣。

知名古陶瓷專家、上海博物館原副館長陳克倫10日晚間表示，「幾年前我到北京去看他，當時他好像剛剛摔過，行動不太方便，但思路還是非常清晰。老先生為人非常和氣，從來不端架子。他什麽事情不爭，看得比較開。耿老的辭世，是中國文博界的巨大損失」。

1986年，耿寶昌將瓷器、銅器等文物22件捐獻故宮博物院。他半個多世紀鑑定文物數百萬件，足跡遍及全國各地，卻沒有一件個人收藏品，高風亮節令人敬佩。