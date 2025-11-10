TEA排名 三星堆博物館躋身全球20強 位居第11

我的頻道

中國新聞組／綜合報導
三星堆博物館已經成為國際化的文博場所。 （本報德陽傳真）
三星堆博物館已經成為國際化的文博場所。 （本報德陽傳真）

不久前，主題娛樂協會TEA發布與娛樂與文化顧問公司（ECA）及公園資料庫（Park DB）合作編製的「2024年TEA全球體驗指數TM」（原名「全球主題公園和博物館報告」）。在此次發布的排名榜單中，地處四川德陽的三星堆博物館名列全球前20大博物館第11位。

據悉，作為全球休閒娛樂領域最具權威性的年度報告之一，該指數已連續20年追蹤並分析全球主題公園、水上樂園及博物館的參觀趨勢與行業表現。

2024年TEA全球體驗指數調研顯示，博物館行業實現了顯著增長，全球前20大博物館總參觀人數從2023年的1.286億人次躍升至1.459億人次，同比增長高達13.4%。這一增長主要由亞太地區、特別是中國博物館的強勁表現所驅動。

近年來，三星堆博物館致力於將前沿科技應用於文物保護與展示。在向公眾開放的修復館內，遊客可以零距離觀看文物修復師如何「妙手回春」。

同時，借助VR、AR等技術，遊客可「觸摸」神樹、「參與」祭祀，讓歷史變得可感可及。此次躋身全球博物館前列，無疑是國際社會對三星堆博物館創新路徑的高度肯定。

