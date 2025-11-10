「全網最像夫妻」被勸驗DNA 妻子回應：早做過婚檢了

我的頻道

中國新聞組／北京9日電
梁女士與丈夫經營藥材店。（取材自九派新聞）
梁女士與丈夫經營藥材店。（取材自九派新聞）

廣東一對90後夫妻長相宛如雙胞胎，被網友封為「最像夫妻」。截至目前，相關視頻累計播放量超過6000萬次，引發網友熱議。妻子梁女士透露，與丈夫是相親認識，交往半年後領證，婚後夫妻共同創業，「這兩年我們吃穿、生活、工作都在一起，可能因為這樣，才愈來愈像。」

九派新聞報導，盡管外貌相似，但梁女士坦言夫妻倆性格南轅北轍：「我屬於說幹就幹的激進派，他則是凡事求穩的保守派。」創業初期，兩人因觀點分歧而頻起爭執。經過一段時間的磨合，夫妻倆最終找到平衡，走上正軌。

她表示，創業既「適合」也「不適合」夫妻，「平等的伴侶關係與上下級的職場關係相碰撞，夫妻兩人不在創業中磨合，也要在生活中磨合。」

談及走紅契機，梁女士回憶，今年9月的一條短視頻播放量破千萬，之後又有兩條影片播放量超過5000萬，「發視頻的初衷，只是想把帳號做起來，為創業吸引客戶。這樣火的結果，是在意料之外。」

對於網友調侃兩人是「全網最像夫妻」，甚至建議做DNA鑑定，梁女士笑稱：「我們不覺得很像，跟他相處，和親人相處模式是一樣的。DNA的問題，領證的時候做過婚檢，如果真的有什麽問題，人家早就通知我們了」。

面對突如其來的關注，梁女士保持冷靜：「還是專注本職工作。」目前，他們仍在深耕藥材生意，尚未考慮將帳號快速變現。「我們對貨的要求特別高，不敢隨便上一些貨去賣。所以我們的腳步比較慢，沒有打算迅速抓住這波流量去變現。」

