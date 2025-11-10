上海b³咖啡諧音「癟三」被吐槽 也有人衝著諧音梗打卡

b³coffee近日引發討論。（取材自微博）

一社交平台博主近日發帖吐槽，「你在上海賣咖啡 就賣咖啡，罵人幹嘛？」並附上一張上海b³coffee必三咖啡門店的圖片。

現代快報報導，「必三」在上海話中諧音「癟三」，評論區不少網友發問：這店名開在上海是認真的嗎？也有網友玩梗：「喝癟三咖啡，享昂三（傻氣）人生」。「癟三」在滬語中屬貶義詞，指遊手好閒、行為不端之人。

據報導，b³coffee必三咖啡在上海有多家門店，咖啡價格在20元-50元（人民幣，下同，約7美元）不等，很多人表示衝著諧音梗名稱去打卡。

b³coffee必三咖啡上海新天地店一名工作人員表示，必三咖啡創立於2024年，因品牌秉持必須踐行的三個經營理念而命名：真誠，有愛，貨真價實。目前已經在上海開了十多家分店，蘇州也開了分店。針對網友吐槽，該店員說，「知道店名的諧音梗，上海本地人也會來喝，生意挺好的，我們堅持品質，名稱對生意沒有太大影響。」

網上出現兩派說法，反對聲音：認為店名侮辱地理文化，質疑「博眼球行銷」。支持聲音：部分消費者認為創意無罪，更關注產品本身，甚至因獵奇心理前往打卡。

之前發生爭議的咖啡店有「人民咖啡館」，因濫用「人民」一詞及仿官方設計被批「消費愛國情懷」，最終迫於輿論壓力更名，凸顯公共詞彙商業化的敏感性。

也有成功的案例，像陝西「土錘咖啡」就是巧妙融合方言（「土錘」在陝西方言中帶自嘲意味）與地域文化，透過接地氣設計獲得本地認同，反成特色。