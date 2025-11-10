27歲江蘇女孩會計跨界學電氣 闖出職業新賽道

我的頻道

中國新聞組／北京10日電
雙一流本科女生上技校，會計跨界學電氣闖出職業新賽道。（取材自半島都市報）
27歲江蘇女孩從會計跨界學電氣，她說不後悔選擇這條路，畢竟有了一門專業的技能，才是應聘市場上的「硬通貨」，能成為真正打開好工作的敲門磚。

半島都市報報導，1999年出生的曹蕊本科是南京信息工程大學會計專業，連續兩年跨專業考研失利後，在親戚的介紹下，她進入青島市技師學院，選擇了電氣自動化設備安裝與維修專業學習。在她看來，與其追求學歷的提升，不如追求能力的提升。雖然是會計專業，但經過兩年學習，可以考取電工等技能等級證書，同樣能找到好的工作。

1999年出生的曹蕊主修會計專業，2022年畢業。曹蕊說，高考填報志願的時候，對於專業其實沒有太多概念。真正上大學讀了以後，她才發現自己對會計這個專業並不感興趣。

據報導，2023年，曹蕊找了一份外貿公司的運營工作。「每個月到手工資4000（人民幣，下同，約561美元）左右，加班也比較多，除去房租和日常開銷基本上剩不下多少錢。」曹蕊說，幹了一年左右，她就想辭職。親戚建議說，如果不喜歡這個專業，不如去學一門技術。現在有不少本科生，返回技校重新學習。

第一次聽到這個建議的時候，她想都沒想就拒絕了。「我們學校也是雙一流，感覺過不了心裡那道坎。」曹蕊說，冷靜下來以後，她開始認真思考這個問題。現在就業競爭比較大，研究生學歷真的就能成為敲門磚嗎？她跟一些同學老師聊天，也漸漸認識到，有一門過硬的技術，同樣具備競爭力。

於是，曹蕊決定到青島市技師學院學技術。當時報名的青島市技師學院中車學院主要有三個專業，分別是電氣自動化設備安裝與維修、機電一體化以及焊接加工專業。「焊接加工和機電一體化專業操作性比較強，更適合男生，就選擇了更適合女生一點的電氣自動化設備安裝與維修專業。」

從會計專業轉行到電氣自動化設備安裝與維修專業，曹蕊是零基礎入門。「高中也是文科生，這方面知識接觸不多。」曹蕊說，其實真正學習起來，並沒有那麼難，完全能跟得上節奏。

「動手做兩遍，理論很快就弄明白了。」曹蕊說，她們主要的學習方向是電力以及工業機器人等。在學校學習一年後，會直接進入企業實習一年。學成以後，她們也會參加各類職業技能等級認定考試。比如可以考取電工證等等，這為將來的就業拓寬了渠道。

報導稱，青島市技師學院聚焦最新的產業，瞄準就業崗位能力要求，突出培養學生專業技能。每年還沒畢業，就有不少大企業到學校招生。「符合企業的用工需求。」曹蕊說，之前的學長學姐們都找到了不錯的工作。未來的話，她也可能會選擇留在青島。因為學習的相關技能，很多青島本地企業比較認可，工資福利待遇方面也不錯。

