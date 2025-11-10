我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批：到死還不完

航班減10% 華人憂假期受影響 專家：選直飛、避轉機　

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國新聞組／北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

空服員被視為夢幻職業，能環遊世界、待遇優渥，但一名中國女子近日卻在社群發文，控訴她為了進入新加坡航空（Singapore Airlines）不惜砸下重金準備，終於獲錄取後卻只上了一天班，就因「拿了幾瓶水」遭公司以違規為由解雇。她形容這是「徹頭徹尾的羞辱與騙局」，引發網友熱議。新航則回應，對個別員工事件不予評論，僅強調所有員工應遵守公司規範。

中國社群平台「小紅書」一位網名「可可醬」的女子發文表示，自己從小立志成為空服員，為了新航面試整整準備一年，練習中英文自我介紹與微笑禮儀，終於通過層層篩選。拿到錄取通知後，她投入近6萬人民幣（約8426美元），包括租房押金、體檢、疫苗、工簽等費用，「每一筆都算著入職後能慢慢賺回來」。

然而，入職首日完成手續後，她與幾名同樣來自中國的新員入住公司安排的飯店，當晚取用貴賓休息區幾瓶水時，誤以為可自取，隔天便被人資通知「違反公司規定」，立即解除聘雇。她憤怒指出：「當我們提起租房、費用損失時，對方只冷漠說『那是你的個人損失』，沒有協商、沒有補償、沒有解釋，我們一夜之間成了無業遊民。」

她事後與其他前中國籍新航員工交流，才得知這類情況並非個案。據稱因老員工流失，新航大量從中國招募新人補缺，但工時長、紀律嚴格，「他們要的不是員工，而是可隨時替換的低成本勞力」。她也感嘆：「有人說拿水確實不對，但用這種理由辭退新員，顯然是對中國勞動者的漠視。」

根據「8視界新聞網」報導，新航對此回應：新航不會就任何涉及在職或離職員工的機密事宜作出回應。新航希望所有員工在任何時候都以專業的態度行事，並遵守公司政策及相關法律。對於違反規定的行為，公司將依法採取相應的紀律處分。

新航 新加坡 遊民

上一則

首次粵港澳聯合舉辦 全運會廣州開幕 習近平伉儷出席

下一則

一份66元人民幣「固體楊枝甘露」掀熱潮 部分門店芒果賣斷貨

延伸閱讀

空服員服裝大解禁 山東航空羊毛衫+褲裝被嫌「月嫂風」

空服員服裝大解禁 山東航空羊毛衫+褲裝被嫌「月嫂風」
空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕
空服員過世調查出爐 長榮坦承有4缺失 允增病假彈性

空服員過世調查出爐 長榮坦承有4缺失 允增病假彈性
「申請套餐」打造信用好、高收入人設 「完美租客」坑慘房東

「申請套餐」打造信用好、高收入人設 「完美租客」坑慘房東

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
耿爽在火力全開反擊美國代表發言前，露出了「不含蓄的笑容」。（取材自央視）

安理會舌戰美代表 耿爽憋不住笑了 「那我不再含蓄了」

2025-11-08 04:30

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活