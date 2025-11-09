我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邁結束政府停擺第一步 參議院通過程序表決 8民主黨人讓步

中國總領事斬首日相論 日本人轟「預告殺人、應驅逐出境」

中國15屆全運會登場 馬龍回歸 乒乓球賽事「神仙打架」

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
乒乓球名將馬龍也將回歸運動員身分，第六次出戰全運會。（新華社資料照片）
乒乓球名將馬龍也將回歸運動員身分，第六次出戰全運會。（新華社資料照片）

隨著第15屆全運會登場，相關賽事成為關注焦點。乒乓球賽事，一眾明星級選手孫穎莎、樊振東、王楚欽悉數在10日的單打賽事登場，可說是「神仙打架」。淡出多時的劉詩雯事先聲明本屆全運會是她生涯最後一戰，而馬龍也將回歸運動員身分，第六次出戰全運會。

綜合封面新聞、央視新聞、香港01報導，早在開幕前，競體比賽射擊、帆船、跆拳道等項目的57個小項目就已經進行。開幕後，競體比賽也將進行362個小項的競爭。萬眾矚目的乒乓球賽事上，男單世界排名第一的王楚欽與奧運冠軍樊振東共同鎮守上半區。也就是說兩位頂尖高手的對決將提前上演。

女單頭號種子孫穎莎坐鎮上半區。下半區，奧運冠軍陳夢、世錦賽冠軍王曼昱以及剛在WTT蒙彼利埃站奪冠的王藝迪和新生代佼佼者蒯曼全部雲集於此。

淡出多時的劉詩雯事先聲明本屆全運是她生涯最後一戰，她將代表廣東出戰女團和混雙。當選中國乒協副主席的馬龍則是第6次參加全運，據指將是最後一次，他代表北京參加男團一項，目標是填補生涯唯一空缺——全運會乒乓球男團金牌。

羽球項目，退出國際賽場的奧運冠軍鄭思維/黃雅瓊在全運會上將再度搭檔。百米飛人蘇炳添，也將帶領廣東4×100公尺接力隊亮相奧體中心。

此外，全運會史上拿到金牌最多的游泳選手汪順也來了。截至目前，汪順已經拿到了15面全運會金牌。15屆全運會他報名了4個單人項目，並將參加接力項目的爭奪，他能否達成全運會20金？也是一大看點。

泳池裡，潘展樂和張展碩將在男子200公尺自由式、男子400公尺自由式中的正面對決；楊俊萱、何詩蓓將在女子50公尺、100公尺、200公尺自由式的浪裡爭鋒。

跑道上，男子110公尺跨欄，時隔多年再次成為聚光燈的焦點。陳圓將今年跑出了13秒18；徐卓一和劉俊茜在今年碰到了世界錦標賽的達標線，三人齊頭並進攻欄的場景令人期待。

奧運 孫穎莎 王楚欽

上一則

海島求生賽 25歲遼寧女吃老鼠、蜈蚣 35天減14斤

延伸閱讀

全運會今晚開幕 習近平將出席 港區門票售35%

全運會今晚開幕 習近平將出席 港區門票售35%
中國全運會今開幕 澳門16歲跳水選手「撞臉白鹿」

中國全運會今開幕 澳門16歲跳水選手「撞臉白鹿」
中山醫美東校友會協辦美東台山杯乒乓球邀請賽圓滿成功

中山醫美東校友會協辦美東台山杯乒乓球邀請賽圓滿成功
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30

超人氣

更多 >
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
25年來首批美產稀土在南卡出廠 貝森特：有助打破中國壟斷

25年來首批美產稀土在南卡出廠 貝森特：有助打破中國壟斷