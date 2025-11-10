北京「環影宿遊」片區 民宿產業年產值達6000萬人民幣

我的頻道

中國新聞組／北京10日電
環球影城的靚麗夜景吸引眾多遊客。(本報北京傳真)
環球影城的靚麗夜景吸引眾多遊客。(本報北京傳真)

在北京環球度假區外溢效應的帶動下，一個以唐大莊村為核心、輻射周邊四個村莊的「環影宿遊」片區正在通州台湖鎮崛起。預計今年，片區接待遊客量將達40萬人次，民宿產業年產值可達6000萬元人民幣(約842萬美元)。

某個周六，來自鄭州的大學生白楠和大學室友在環球影城玩了一整天。她們提前一天入住唐大莊，早上8點左右出發前往環球影城排隊，9點開園第一時間入園，節省了不少時間。「晚上我們一直玩到9點，環球影城門口還有班車可以直接返回民宿，非常方便。」白楠說，「我們住的暖唐民宿環境特別好，一進去就忍不住拍照，住得也很舒服。」

唐大莊的主街兩側，各類咖啡廳、餐廳和民宿鱗次櫛比，色彩繽紛、風格各異。漫步其間，清新文藝的氣息撲面而來。道路乾淨整潔，民宿裝修時尚前衛，隨手一拍就是大片效果。

據介紹，唐大莊村2022年底簽約建設民宿的有14戶，到2023年底已增至76戶。目前，全村145個院落中，近100個已發展為民宿和餐飲店，即便如此仍供不應求，一年中幾乎沒有淡季。

唐大莊村民宿產業的紅火發展，也帶動了周邊村莊的協同振興。2023年底，台湖鎮以唐大莊為示範核心，將周邊北姚園、東下營、西下營、玉甫上營四個村納入規畫，共組「環影宿遊」片區。片區通過南北、東西兩條發展主軸有機串聯，向北直通環球影城，向西銜接台湖演藝小鎮。各村以民宿產業為核心，通過「民宿+」模式實現差異化發展。目前，片區已形成金魚文化館、糖小院麵塑工坊、木作博物館等多元業態協同發展格局。

據統計，片區已吸引社會資本投資近1.5億元。預計到今年底，運營院落將達150個，提供客房1000餘間，日接待能力提升至2500人次。今年片區遊客接待量預計達到40萬人次，民宿產業年產值有望達到6000萬元。

