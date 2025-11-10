我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

海島求生賽 25歲遼寧女吃老鼠蜈蚣 35天瘦了14公斤

中國新聞組／北京10日電
25歲女孩到無人島參加求生比賽，從85公斤(左圖)瘦到71公斤(右圖)。(取材自大河報)
25歲女孩到無人島參加求生比賽，從85公斤(左圖)瘦到71公斤(右圖)。(取材自大河報)

近日，湖南張家界荒野求生挑戰賽在互聯網上颳起了一陣旋風。各種各樣的戶外求生挑戰湧入網友的視野，也有越來越多的「荒野小白」踏入荒野，挑戰在極限環境中生存。來自遼寧大連的25歲女孩趙鐵柱就是其中之一，她在今年10月參加了在浙江溫州舉辦的海島求生賽，期間吃老鼠、蜈蚣求生，歷時35天獲得季軍、獎金7500元人民幣(約1054美元)，也瘦了14公斤。下一步，她將報名張家界荒野求生賽。

大河報報導，趙鐵柱表示，她參賽的初衷之一是為了減肥，目前她已從85公斤瘦到71公斤，成功完成了自己的目標。除此之外，這位荒野新手還擁有了現代社會中難得的生存體驗，在她的講述中，她將海島求生玩成了「種田遊戲」，度過了她日出而作、日落而息，以「打野」（在荒野求生中，在野外環境中獲取自然資源並維持生存的一系列行為）為生的35天。

今年8月，在廣東深圳以銷售電動車、跑外賣為生的趙鐵柱決定報名參加荒島求生比賽。在此之前，她已經在網絡上當了很久的「減肥博主」，身高170cm，體重85斤的趙鐵柱嘗試過跑步、辟穀等多種減肥方式，並最終在決定參賽之後停止，「讓我的每一斤肉都在比賽中充分發揮它的價值。」

為了減肥報名參加荒島求生比賽，趙鐵柱的初衷很簡單，某種程度上也是為了好玩、有意思，這是她鮮明的生活態度，「我活著就是為了開心，想做什麽就去做。」

但趙鐵柱首先必須具備的一個技能就是鑽木取火—這也是主辦方設定的硬性參賽規定。為了學習分辨能吃的植物，她還買了兩本植物大全。此外，她還學會了製作捕鼠陷阱，「要靠吃老鼠來補充蛋白質」。

靠著這些賽前準備，趙鐵柱來到浙江溫州，在10月1日，與另外23名男性選手，8名女性選手開始了「同島競技」。

比賽的地點是在溫州一個面積僅為0.27平方公里的無人小島上，但是有人承包該島養羊，「島主」還用羊作為物資，贊助了這場比賽。

比賽中，趙鐵柱將捕到的老鼠用火熏製成「老鼠乾」保存起來。此外，她還嘗試過吃蜈蚣等。趙鐵柱堅持到了第35天，而在第四、第五名相繼因家中有事退賽後沒多久，她最終在11月4日退賽，睡上了自己夢寐已久的大床房。

35天瘦了14公斤，堅持30天的選手可獲得6000元的獎金，每多堅持一天再加300元，趙鐵柱說：「我不僅減了肥，還掙了7500元，用網友的話說，我簡直贏麻了」。未來，她計畫要去參加下一期張家界荒野求生挑戰賽。

電動車

上一則

擴內需、長假拉動 中10月CPI年增0.2％ PPI年減2.1％

下一則

「長期拒進食」 男星吳亦凡獄中死亡瘋傳 官方未證實

延伸閱讀

海島求生賽 25歲遼寧女吃老鼠、蜈蚣 35天減14斤

海島求生賽 25歲遼寧女吃老鼠、蜈蚣 35天減14斤
遼寧傳野豬市區狂奔、路人尖叫逃竄 官方：已控制局面

遼寧傳野豬市區狂奔、路人尖叫逃竄 官方：已控制局面
橙縣爾灣社區數百隻老鼠橫行 引爆鄰里恐慌

橙縣爾灣社區數百隻老鼠橫行 引爆鄰里恐慌
亞凱迪亞民宅囤養近百老鼠 動保協會援救

亞凱迪亞民宅囤養近百老鼠 動保協會援救

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
耿爽在火力全開反擊美國代表發言前，露出了「不含蓄的笑容」。（取材自央視）

安理會舌戰美代表 耿爽憋不住笑了 「那我不再含蓄了」

2025-11-08 04:30

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活