終於等到「鬼滅」… 無限城篇突破中國禁映 預售破9000萬

日本超人氣電影「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲」14日將在中國上映，9日預售總票房已突破人民幣9000萬元。(取材自界面新聞)

日本 超人氣電影「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲」今年上映以來，在全球掀起炫風。14日將正式在中國上映，9日預售總票房已突破人民幣9000萬元（約1265萬美元），顯示中國影迷對該片的期待熱度。「鬼滅之刃」在中國為何能從「禁映」到上映？雖然中國審查標準仍不夠透明，但也會因應市場及消費者需要，不斷動態轉變。

據阿里旗下第三方娛樂產業數據分析軟體「燈塔專業版」即時數據，截至9日下午4時4分，「無限城篇 第一章」預售總票房突破9000萬元。此前，影片自7日起在中國正式開啟預售，截至當日，預售總票房即突破5000萬元。

快科技介紹，「無限城篇 第一章」是由外崎春雄與近藤光共同執導的日本動畫電影，於2025年7月18日在日本首映。本片改編自日本漫畫家吾峠呼世晴的作品，承接「鬼滅之刃 柱訓練篇」劇情，講述主角炭治郎與鬼殺隊成員墜入無限城後，與上弦之鬼及鬼舞辻無慘展開最終對決。

由於此前中國觀眾對「無限城篇 第一章」能否在中國上映充滿未知，自定檔消息傳出後，在微博 、小紅書 等中國社群平台即掀起討論。有中國網友表示，「聽說，這次的鬼滅之刃：無限城第一章 毫無刪改，注意這跟刪減還不一樣，就是跟原版一模一樣，沒有放大處理等等問題。如果真是這樣，那就太好了！」還有人說，「好想看鬼滅啊，時間能不能快一點」。另有人稱，「下周最期待的事情之一，就是14日的鬼滅之刃」。

為何「鬼滅之刃無限城篇」在中國可以上映，「鬼滅之刃無限列車篇」卻不行？雖然審查標準仍不夠透明，但中國的審查制度也會因應市場及消費者需要，不斷動態轉變，並非外界所認知的「中國審查、一成不變」。

這是第一次鬼滅之刃系列電影在中國影院放映，中國評論多站在「今年中國電影市場遇冷，引進外國熱門片挽救市場」之分析角度。這舉措行之有年，去年8月在中國上映、號稱也幾乎未剪的恐怖片「異形」(中國翻譯「異形：奪命艦」)最終收穫7.8億元票房，其中有一個重要原因是「難得有偏向大尺度的電影可以看」。「中國何時能有電影分級制度」也再次被中國民眾熱議。