我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

終於等到「鬼滅」… 無限城篇突破中國禁映 預售破9000萬

記者謝守真、郭雪筠／綜合報導
日本超人氣電影「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲」14日將在中國上映，9日預售總票房已突破人民幣9000萬元。(取材自界面新聞)
日本超人氣電影「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲」14日將在中國上映，9日預售總票房已突破人民幣9000萬元。(取材自界面新聞)

日本超人氣電影「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲」今年上映以來，在全球掀起炫風。14日將正式在中國上映，9日預售總票房已突破人民幣9000萬元（約1265萬美元），顯示中國影迷對該片的期待熱度。「鬼滅之刃」在中國為何能從「禁映」到上映？雖然中國審查標準仍不夠透明，但也會因應市場及消費者需要，不斷動態轉變。

據阿里旗下第三方娛樂產業數據分析軟體「燈塔專業版」即時數據，截至9日下午4時4分，「無限城篇 第一章」預售總票房突破9000萬元。此前，影片自7日起在中國正式開啟預售，截至當日，預售總票房即突破5000萬元。

快科技介紹，「無限城篇 第一章」是由外崎春雄與近藤光共同執導的日本動畫電影，於2025年7月18日在日本首映。本片改編自日本漫畫家吾峠呼世晴的作品，承接「鬼滅之刃 柱訓練篇」劇情，講述主角炭治郎與鬼殺隊成員墜入無限城後，與上弦之鬼及鬼舞辻無慘展開最終對決。

由於此前中國觀眾對「無限城篇 第一章」能否在中國上映充滿未知，自定檔消息傳出後，在微博小紅書等中國社群平台即掀起討論。有中國網友表示，「聽說，這次的鬼滅之刃：無限城第一章 毫無刪改，注意這跟刪減還不一樣，就是跟原版一模一樣，沒有放大處理等等問題。如果真是這樣，那就太好了！」還有人說，「好想看鬼滅啊，時間能不能快一點」。另有人稱，「下周最期待的事情之一，就是14日的鬼滅之刃」。

為何「鬼滅之刃無限城篇」在中國可以上映，「鬼滅之刃無限列車篇」卻不行？雖然審查標準仍不夠透明，但中國的審查制度也會因應市場及消費者需要，不斷動態轉變，並非外界所認知的「中國審查、一成不變」。

這是第一次鬼滅之刃系列電影在中國影院放映，中國評論多站在「今年中國電影市場遇冷，引進外國熱門片挽救市場」之分析角度。這舉措行之有年，去年8月在中國上映、號稱也幾乎未剪的恐怖片「異形」(中國翻譯「異形：奪命艦」)最終收穫7.8億元票房，其中有一個重要原因是「難得有偏向大尺度的電影可以看」。「中國何時能有電影分級制度」也再次被中國民眾熱議。

其實，中國對影視產品的審查制度是動態變化的、並非一成不變。

快科技介紹，「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲」是由外崎春雄與近藤光共同執...
快科技介紹，「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲」是由外崎春雄與近藤光共同執導的日本動畫電影。(取材自微博)

日本 小紅書 微博

上一則

地緣政治風險成難題…安世歐洲研發+中國製造 共贏變箭靶

下一則

全運會看點／乒乓男團爭金 馬龍填補生涯唯一空缺

延伸閱讀

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境
舊金山日本城人氣爆棚　年輕族群周末湧入打卡

舊金山日本城人氣爆棚　年輕族群周末湧入打卡
「麥可傑克森」傳記電影寫紀錄 預告片1天觀看次數破億

「麥可傑克森」傳記電影寫紀錄 預告片1天觀看次數破億
章澤天素顏現身日本機場 身邊不見劉強東

章澤天素顏現身日本機場 身邊不見劉強東

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
耿爽在火力全開反擊美國代表發言前，露出了「不含蓄的笑容」。（取材自央視）

安理會舌戰美代表 耿爽憋不住笑了 「那我不再含蓄了」

2025-11-08 04:30

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活