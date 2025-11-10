全運會看點／乒乓男團爭金 馬龍填補生涯唯一空缺

馬龍第六次出戰全運會。（新華社資料照片）

隨著第15屆全運會登場，相關賽事成為關注焦點。乒乓球賽事，一眾明星級選手孫穎莎 、樊振東、王楚欽 悉數在10日的單打賽事登場，可說是「神仙打架」。淡出多時的劉詩雯事先聲明本屆全運會是她生涯最後一戰，而馬龍也將回歸運動員身分，第六次出戰全運會。

綜合封面新聞、央視新聞、香港01報導，早在開幕前，競體比賽射擊、帆船、跆拳道等項目的57個小項目就已經進行。開幕後，競體比賽也將進行362個小項的競爭。萬眾矚目的乒乓球賽事上，男單世界排名第一的王楚欽與奧運 冠軍樊振東共同鎮守上半區。也就是說兩位頂尖高手的對決將提前上演。

女單頭號種子孫穎莎坐鎮上半區。下半區，奧運冠軍陳夢、世錦賽冠軍王曼昱以及剛在WTT蒙彼利埃站奪冠的王藝迪和新生代佼佼者蒯曼全部雲集於此。

另外，劉詩雯將代表廣東出戰女團和混雙。當選中國乒協副主席的馬龍則是第六次參加全運，據指將是最後一次，他代表北京參加男團一項，目標是填補生涯唯一空缺—全運會乒乓球男團金牌。

羽球項目，退出國際賽場的奧運冠軍鄭思維/黃雅瓊在全運會上將再度搭檔。百米飛人蘇炳添，也將帶領廣東4×100公尺接力隊亮相奧體中心。

此外，全運會史上拿到金牌最多的游泳選手汪順也來了。截至目前，汪順已經拿到了15面全運會金牌。15屆全運會他報名了4個單人項目，並將參加接力項目的爭奪，他能否達成全運會20金？也是一大看點。

泳池裡，潘展樂和張展碩將在男子200公尺自由式、男子400公尺自由式中的正面對決；楊俊萱、何詩蓓將在女子50公尺、100公尺、200公尺自由式的浪裡爭鋒。

跑道上，男子110公尺跨欄，時隔多年再次成為聚光燈的焦點。陳圓將今年跑出了13秒18；徐卓一和劉俊茜在今年碰到了世界錦標賽的達標線，三人齊頭並進攻欄的場景令人期待。