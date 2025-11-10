全運會開幕 人形機器人奏禮樂 巨型祥瑞「鰲魚」超吸睛

第15屆全運會開幕式9日在廣東奧林匹克體育中心舉行，文體展演精采紛呈。(中新社)

中國第15屆全國運動會9日晚間在廣東廣州隆重開幕。其中，文藝展演以「圓夢未來」為主題，分為「同根同源」、「同心同緣」、「同夢同圓」三大篇章，將粵劇、詠春、麒麟等經典嶺南文化元素與廣綉、廣琺瑯、嵌瓷等非遺符號有機融合，打造出一場視聽交融的文體盛宴。

綜合大公報、明報報導，文體展演開幕式第一章「機器人敲響銅句鑃」，三部優必選機械人敲響廣州南越王墓出土的八件戰國青銅句鑃仿製品，奏起廣東音樂「彩雲追月」旋律。

9日開幕式上的機器人表演。(新華社)

總導演郎昆稱，在采風中意外地在南越王博物院發現一個樂器叫「銅句鑃」，它和編鐘是同時代的，距今超過2000年。其後，通過國家文物局、廣東省文物局審批，把南越王博物院的國家一級文物銅句鑃請出來，在多名專家見證下，由作曲家舒楠「敲響」了它。

而利用最新一代機器人優必選呈現敲擊它的聲音效果，「這不僅具有歷史縱深感，更讓歷史穿越了當下和未來」郎昆稱。

第二章「同心同緣」將武術、粵劇、南獅、英歌等傳統非遺與現代藝術相結合，展現粵港澳共有的嶺南非遺傳統及文化淵源，香港 詠春傳承人、葉問之孫葉港超，其徒弟葉尚彤與內地武術演員董崇華、謝苗共同展現傳統武術魅力，香港資深藝人汪明荃與佛山曾小敏、澳門 麥曉柔三地名伶唱響「彩雲追月」。

之後一隻巨型「鰲魚」從天而降，緩緩「飄」入場中，加上燈光及投影技術，震撼眼球。

據悉，鰲魚在民俗文化中，被視為「鯉躍龍門」化龍前的過渡形態，常作為祥瑞象徵出現在古代文學作品中。鰲魚舞是流行於廣東省廣州市番禺區的傳統舞蹈，2007年被列入廣東省非物質文化遺產名錄。

第三章「同夢同圓」由香港歌手容祖兒、曾比特，澳門歌手劉乃奇共同唱出「龍騰伶仃洋」，「大灣區 哥哥」陳小春、謝天華、林曉峰、錢嘉樂帶領全場重溫經典旋律「海闊天空」，壓軸登場的劉德華身穿白色長衫獻唱「中國人」。

全運會開幕式總導演郎昆受訪時談及如何將大灣區特色貫穿開幕式，郎昆首先點明了「水」與「核心」兩大線索。他說，開幕式最直觀的灣區表達，便是創新打造的水舞台。「水舞台則因地制宜，既契合大灣區『因水而興』的地域特徵，又能適應天氣，不影響排練」。