我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

全運會開幕 人形機器人奏禮樂 巨型祥瑞「鰲魚」超吸睛

中國新聞組／北京10日電
第15屆全運會開幕式9日在廣東奧林匹克體育中心舉行，文體展演精采紛呈。(中新社)
第15屆全運會開幕式9日在廣東奧林匹克體育中心舉行，文體展演精采紛呈。(中新社)

中國第15屆全國運動會9日晚間在廣東廣州隆重開幕。其中，文藝展演以「圓夢未來」為主題，分為「同根同源」、「同心同緣」、「同夢同圓」三大篇章，將粵劇、詠春、麒麟等經典嶺南文化元素與廣綉、廣琺瑯、嵌瓷等非遺符號有機融合，打造出一場視聽交融的文體盛宴。

綜合大公報、明報報導，文體展演開幕式第一章「機器人敲響銅句鑃」，三部優必選機械人敲響廣州南越王墓出土的八件戰國青銅句鑃仿製品，奏起廣東音樂「彩雲追月」旋律。

9日開幕式上的機器人表演。(新華社)
9日開幕式上的機器人表演。(新華社)

總導演郎昆稱，在采風中意外地在南越王博物院發現一個樂器叫「銅句鑃」，它和編鐘是同時代的，距今超過2000年。其後，通過國家文物局、廣東省文物局審批，把南越王博物院的國家一級文物銅句鑃請出來，在多名專家見證下，由作曲家舒楠「敲響」了它。

而利用最新一代機器人優必選呈現敲擊它的聲音效果，「這不僅具有歷史縱深感，更讓歷史穿越了當下和未來」郎昆稱。

第二章「同心同緣」將武術、粵劇、南獅、英歌等傳統非遺與現代藝術相結合，展現粵港澳共有的嶺南非遺傳統及文化淵源，香港詠春傳承人、葉問之孫葉港超，其徒弟葉尚彤與內地武術演員董崇華、謝苗共同展現傳統武術魅力，香港資深藝人汪明荃與佛山曾小敏、澳門麥曉柔三地名伶唱響「彩雲追月」。

之後一隻巨型「鰲魚」從天而降，緩緩「飄」入場中，加上燈光及投影技術，震撼眼球。

據悉，鰲魚在民俗文化中，被視為「鯉躍龍門」化龍前的過渡形態，常作為祥瑞象徵出現在古代文學作品中。鰲魚舞是流行於廣東省廣州市番禺區的傳統舞蹈，2007年被列入廣東省非物質文化遺產名錄。

第三章「同夢同圓」由香港歌手容祖兒、曾比特，澳門歌手劉乃奇共同唱出「龍騰伶仃洋」，「大灣區哥哥」陳小春、謝天華、林曉峰、錢嘉樂帶領全場重溫經典旋律「海闊天空」，壓軸登場的劉德華身穿白色長衫獻唱「中國人」。

全運會開幕式總導演郎昆受訪時談及如何將大灣區特色貫穿開幕式，郎昆首先點明了「水」與「核心」兩大線索。他說，開幕式最直觀的灣區表達，便是創新打造的水舞台。「水舞台則因地制宜，既契合大灣區『因水而興』的地域特徵，又能適應天氣，不影響排練」。

關鍵的挑戰在於避免「炫技」，要讓水舞台真正服務於內容。「不能為了與眾不同而用水，必須讓水與表演、文化元素深度融合。」

9日拍攝的開幕式上的機器人表演。(新華社)
9日拍攝的開幕式上的機器人表演。(新華社)

灣區 香港 澳門

上一則

全運會看點／乒乓男團爭金 馬龍填補生涯唯一空缺

下一則

中啟動秋季外交 西班牙、泰國國王、挪威外交大臣陸續到訪

延伸閱讀

COP30開幕式登場 場館周邊加強維安

COP30開幕式登場 場館周邊加強維安
全運會今晚開幕 習近平將出席 港區門票售35%

全運會今晚開幕 習近平將出席 港區門票售35%
中國全運會今開幕 澳門16歲跳水選手「撞臉白鹿」

中國全運會今開幕 澳門16歲跳水選手「撞臉白鹿」
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
耿爽在火力全開反擊美國代表發言前，露出了「不含蓄的笑容」。（取材自央視）

安理會舌戰美代表 耿爽憋不住笑了 「那我不再含蓄了」

2025-11-08 04:30

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活