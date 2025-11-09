海島求生賽 25歲遼寧女吃老鼠、蜈蚣 35天減14斤

25歲女孩到無人島參加求生比賽，從85公斤(左圖)瘦到71公斤(右圖)。(取材自大河報)

近日，湖南張家界荒野求生挑戰賽在互聯網上颳起了一陣旋風。各種各樣的戶外求生挑戰湧入網友的視野，也有愈來愈多的「荒野小白」踏入荒野，挑戰在極限環境中生存。來自遼寧大連的25歲女孩趙鐵柱就是其中之一，她在今年10月參加了在浙江溫州舉辦的海島求生賽，期間吃老鼠、蜈蚣求生，歷時35天獲得季軍、獎金7500元人民幣(約1054美元)，也瘦了14公斤。下一步，她將報名張家界荒野求生賽。

大河報報導，趙鐵柱表示，她參賽的初衷之一是為了減肥，目前她已從85公斤瘦到71公斤，成功完成了自己的目標。除此之外，這位荒野新手還擁有了現代社會中難得的生存體驗，在她的講述中，她將海島求生玩成了「種田遊戲」，度過了她日出而作、日落而息，以「打野」（在荒野求生中，在野外環境中獲取自然資源並維持生存的一系列行為）為生的35天。

今年8月，在廣東深圳以銷售電動車 、跑外賣為生的趙鐵柱決定報名參加荒島求生比賽。在此之前，她已經在網絡上當了很久的「減肥博主」，身高170cm，體重85斤的趙鐵柱嘗試過跑步、辟穀等多種減肥方式，並最終在決定參賽之後停止，「讓我的每一斤肉都在比賽中充分發揮它的價值。」

為了減肥報名參加荒島求生比賽，趙鐵柱的初衷很簡單，某種程度上也是為了好玩、有意思，這是她鮮明的生活態度，「我活著就是為了開心，想做什麽就去做。」

但趙鐵柱首先必須具備的一個技能就是鑽木取火—這也是主辦方設定的硬性參賽規定。為了學習分辨能吃的植物，她還買了兩本植物大全。此外，她還學會了製作捕鼠陷阱，「要靠吃老鼠來補充蛋白質」。

靠著這些賽前準備，趙鐵柱來到浙江溫州，在10月1日，與另外23名男性選手，8名女性選手開始了「同島競技」。

比賽的地點是在溫州一個面積僅為0.27平方公里的無人小島上，但是有人承包該島養羊，「島主」還用羊作為物資，贊助了這場比賽。

比賽中，趙鐵柱將捕到的老鼠用火熏製成「老鼠乾」保存起來。此外，她還嘗試過吃蜈蚣等。趙鐵柱堅持到了第35天，而在第四、第五名相繼因家中有事退賽後沒多久，她最終在11月4日退賽，睡上了自己夢寐已久的大床房。

35天瘦了14公斤，堅持30天的選手可獲得6000元的獎金，每多堅持一天再加300元，趙鐵柱說：「我不僅減了肥，還掙了7500元，用網友的話說，我簡直贏麻了」。未來，她計畫要去參加下一期張家界荒野求生挑戰賽。