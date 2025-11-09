空服員服裝大解禁 山東航空羊毛衫+褲裝被嫌「月嫂風」

山東航空發布「青未了」系列空勤制服。（視頻截圖）

近日，有網友發帖稱，山東航空的空服員穿上了毛衣開襟衫，並且可以「自己決定穿什麼」，同一航班空服員的穿著並不完全相同。消息一出，引發網友熱議，有人點讚山東航空「不服美役」，也有網友表示「羊毛衫＋褲裝」穿上看起來很「土」，一副「月嫂風」。對此，山東航空回應稱，我們想呈現的美，是「由內而外的專業和真誠」。

綜合大風新聞、經視直播等媒體報導 ，山東航空於今年10月更換新制服「青未了」系列，其中女乘務員的制服包含羊毛開襟衫、長袖連身裙、短袖連身裙、風衣等多種款式。工作人員透露，新制服支持乘務員根據需求自由搭配選擇，「可以按照自己的喜好去搭配」。

據了解，山東航空新制服「青未了」融合了中國傳統漢服元素，還遵循空服員實際需求與舒適體驗，女空服員可自選褲裝或過膝裙，並以輕便的平底鞋代替了以往的高跟鞋。

對於新制服「很土」的評論，山東航空回應稱：「工作服首先要讓穿著它的人感覺到被尊重，被關懷。我們想呈現的美，是不用受限於衣著，能更放鬆地投入到工作中的時候，那種由內而外的專業和真誠。」

近來各大航空公司為了替員工「減負」，紛紛展開服裝改革，女空服員的高跟鞋更是改革重點。春秋航空自今年7月7日起，女乘務員在整個值班期間統一穿著自購的平底鞋，湖南航空也早在2024年8月全面推行乘務員穿平底鞋執行航班；吉祥航空則配發高跟鞋和平底鞋給空服員自由選擇，而在飛機上工作的場合則必須穿平底鞋。

央視網先前發文提到，纖細的高跟鞋，是部分服務業對服務提供者施加「凝視」的產物。而工作期間穿著高跟鞋明顯增加空服員扭傷、滑倒風險，加重靜脈曲張和骨骼勞損，讓數小時的站立、位移成為一種「沒苦硬吃」的工作負擔。

大量空服員不再對不合理的著裝要求保持沉默，網路的放大讓她們的聲量傳播得更快更廣，公眾對職業健康權日益深切的共識，這些都成為推動民航服務理念向「平底鞋」、向「安全效率」回歸的底層推動力。