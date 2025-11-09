電梯廣告惱人 上海大學生網購通用鑰匙把100多部全關了

我的頻道

中國新聞組／上海9日電
上海一大學生網購「通用鑰匙」，關掉小區100多部電梯廣告。（取材自正在新聞）
電梯是密閉空間，許多人對這裡投放的廣告感到不堪其擾，近日上海一名大學生網購了一把「通用鑰匙」，一口氣關停了100多塊小區電梯樓宇廣告，並稱這是「行為藝術」，相關視頻引發熱議。

正在新聞報導，以通用鑰匙關閉電梯廣告的是上海大學的孔同學，他表示，自己從初中起就開始接觸電梯廣告，「我發現這東西很吵，大家對此也十分不滿，但卻很少有人真正動手去關掉它。」

孔同學認為，電梯廣告屬於一種「侵入式」廣告，在狹小的空間內透過噪音不斷「洗腦」，強迫人觀看廣告內容。他指出，真正好的廣告應具備大眾傳播價值，擁有優秀的藝術加工和良好的審美，能夠深入人心；而電梯廣告並不具備這些特質。「因此我選擇以這樣的行為藝術方式，表達我對電梯廣告的不滿。」

孔同學透露，他從社交媒體平台了解到，電梯廣告屏配有手動開關，開關外殼帶有鎖孔，「我就在購物平台上花幾塊錢買了通用鑰匙，打開後一按就關了。」他表示，這實際上是他的一門課程作業，以行為藝術的形式呈現，並希望藉此「還居民一個安靜的生活環境」。

孔同學的行為引發網友熱議，有人認為電梯廣告確實很吵，有些內容也不妥當，「還有上門按摩服務的」；也有人質疑電梯屬於公攤面積，歸業主所有，「物業公司當管家的在雇主家裡貼廣告，這合適嗎？」

但律師表示，孔同學私自關閉電梯廣告的行為可能存在法律風險。北京安劍律師事務所周兆成律師表示，廣告設施通常為物業公司或廣告公司合法財產，未經授權關閉可能構成對他人財產權或業主共有權的民事侵權，需承擔停止侵害、賠償損失等責任。

律師表示，即便電梯廣告存在未經業主同意、內容違法等問題，也應向市場監管部門投訴、由業委會協商或提起訴訟等合法途徑維權，而非採取擅自關閉的過激行為。

