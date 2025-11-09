武漢網紅橋造型抄襲「奧特曼」變身器？ 設計師親自回應

我的頻道

中國新聞組／北京9日電
大橋的鳥瞰圖。（視頻截圖）
湖北武漢一座新建的升降橋，因夜晚亮燈的造型形似知名日本經典特攝片「奧特曼」（Ultraman，又稱超人力霸王、鹹蛋超人）中的變身道具而引起討論。對此，這座橋的設計師出面回應指出，大橋最初的設計概念是冶煉鋼鐵時濺出的「鋼花」，因為當地是著名的鋼鐵工業重鎮。

九派新聞報導，這座橋位於武漢青山，晚間會亮燈成為新興夜間景點。許多人看了直呼造型像「迪迦奧特曼（Ultraman Tiga，又稱為超人力霸王迪卡）變身的神光棒」，甚至因此稱呼這座橋叫「迪迦大橋」。也有人認為，這造型像是「麥穗」。

晚間亮燈的升降橋。（視頻截圖）
負責這座橋梁設計的長江設計集團設計師盧女士表示，網友對橋體亮燈形態的趣味解讀很有意思，「但還是要說明，大橋最初的設計概念是鋼花，也就是冶煉鋼鐵時濺出的鋼花」，「我們以鋼花為設計核心，既是致敬青山區『因鋼而興、因鋼而榮』的歷史」。

盧女士說，青山區是武漢的工業重鎮，有著「十里鋼城」的美譽。她表示，冶煉鋼鐵時，鋼水濺出的鋼花、奔流的鐵水，是青山鋼廠堅韌不拔精神的象徵，也是工業記憶符號與城市更新、文化轉型相合而生的靈感來源。

晚間亮燈的升降橋。（視頻截圖）
盧女士表示，設計團隊已經注意到大家對這座橋有許多想像，應該是設計喚起了他們的童年回憶，能給大家帶來快樂，讓更多人了解、關注它，認識武漢「橋都」的美名，她覺得很開心。

報導指，這座升降橋的正式名稱為「武漢右岸大道開啟橋」，位於青山區武惠堤下工業港，約九層樓高。橋梁日常供行人車輛通行，有通航需求時將開啟橋升起，確保5000噸級船舶正常通行。投資建造單位是武漢城建集團，設計單位是長江設計集團。

報導還稱，這座橋拿下了四個「亞洲第一」：橋梁可升降部分全長104米、提升橋面最寬達46.2米、最大可提升27米、提升重2650噸，以上四項數據在同類型開啟橋中屬亞洲之最。

