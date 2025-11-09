上海螺螄粉店取名「陸絲芬」 網酸做作 店家：價格接地氣

上海一間螺螄粉店起名「陸絲芬」，引發討論。（取材自經視直播）

螺絲粉是常見的中國庶民小吃，但上海有一家螺絲粉店因取名「Lusfěn陸絲芬」而引起討論，許多網民認為這名字看起來像是時裝品牌、西餐廳，與螺絲粉的形象有很大的落差，揣測店主是不是想走「高大上」路線。但店家表示，店鋪風格「接地氣、友好」，並非刻意做作。

經視直播報導，這家在上海的螺絲粉店，裝潢風格是現代的簡潔風格，看起來乾淨明亮，門口的店名用白色的招牌燈在店頭右下角寫著「Lusfěn陸絲芬」，左下方用更小的招牌燈字標明是「柳州原湯螺絲粉」。除了店名，外觀上確實也與一般街頭常見的螺絲粉店不同，引起許多人討論。

有網民說，「陸絲芬」聽起來更像內衣或時裝品牌，甚至有人曾誤以為是甜品店或西餐廳而上門。中國的小吃店放了個英文名在前，也引起一些人質疑店家是想要走「高大上」風格，批評此舉顯得「做作」。

該陸絲芬的店員受訪時澄清，店鋪風格「接地氣、友好」，並非網路上所傳的「高大上」或顯得做作。店員也介紹店裡的螺絲粉售價，普通螺螄粉30元人民幣（約4.2美元）起，牛丸螺螄粉為58元人民幣，加料價格視個人選擇而定。

品牌方上海金發源餐飲管理有限公司表示，「Lusfěn陸絲芬」為旗下螺螄粉店且已註冊商標。

對此現象，武漢 市商業經濟學會副會長兼秘書長熊文傑說，「陸絲芬」這個店名確實容易讓消費者誤解。他指出，這種店名只為博取關注，對提升產品與服務競爭力並無實質幫助；若這種做法傳開，無益於行業健康發展，「依靠『獵奇式』命名獲取短暫流量，並不長久」。