大秀二頭肌、夾爆柿子 浙江95後「最帥村幹部」爆火

中國新聞組／北京9日電
林小白在農田中。（取材自南方都市報}
浙江省紹興市新昌縣央於村團支部「95後」書記林仰鐸近來走紅全網，他不僅具高顏值，還穿著黑色緊身背心，大秀健碩的肱二頭肌、夾爆柿子，以「林小白」為名採用另類方式推廣當地農產品，短短7個月，「林小白在基層」全網粉絲已突破70萬，單個視頻播放量破2000萬，多作品播放量合計超過1億，被稱為「最帥村幹部」。

「寶，吃柿子嗎？」據南方都市報報導，在「林小白」拍攝的農產品推廣視頻中，他穿著黑色緊身背心，站在漫山遍野的柿子樹前，大秀健碩的肱二頭肌，夾爆臂彎的柿子；或是站在柿子樹前，玩起從中山裝到緊身衣的變裝。走紅之後，他變得更加忙碌。拍攝、直播、配合採訪等等，自兢山村柿子節的視頻爆火後，從早八到晚十，林小白幾乎不停歇。

林小白宣傳推廣兢山村柿子。（取材自南方都市報}
林仰鐸的網名「林小白」是為了呼應曾來新昌留下千古詩篇的詩人李白而取。這名出生於1997年的村幹部，來自廣東汕頭，曾經是一名皮划艇運動員，2015年在廣東省運會中未拿到較好的成績，他決定轉換方向，暫時退役專注學業，第二年進入廣東一所專科院校的競技體育專業學習，畢業後成為一名健身教練，退役後轉型當過自媒體博主。今年4月，他通過人才引進計畫，受聘為央於村團支部書記，專門進行文旅類的宣傳。

短短7個月，「林小白在基層」的帳號數據已十分亮眼：全網粉絲突破70萬，單個視頻播放量破2000萬。「可能有人對基層工作者存在刻板印象，認為年齡普遍較大，實際上也有很多年輕從業者，那他們在做什麽呢？我們想更好地呈現出來」，林仰鐸說。

林小白宣傳推廣兢山村花卉。（視頻截圖）
如今，林小白還擁有紹興市土特產代言人、鄉村振興宣傳員等多重身分。盡管流量湧來時伴隨著「表演有點『油』」、「像是老實人豁出去了」等聲音，但在他看來，鄉村振興就是要「抓住流量、利用好流量」，帶動農文旅發展，「現階段柿子不愁賣了」。

對於未來，他還有更多計畫，「作為一名廣東仔，希望有一天能回家鄉宣推」，他說。

山東2男為「改命」 在泰山35處古蹟寫「成功啦」…下場曝光

電梯廣告惱人 上海大學生網購通用鑰匙把100多部全關了

