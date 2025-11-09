53歲男50天徒步1500公里回老家 啤酒肚沒了 脂肪肝也改善

丁洪生已抵達安徽，愈來愈接近老家。（取材自微博）

53歲的丁洪生定居廣東深圳33年，心裡始終覺得根在安徽蚌埠，受到網上一位父親帶女兒走回老家故事的啟發，他獨自從深圳出發，計畫用50天徒步1500公里走回蚌埠老家。經過一個多月的艱難旅途，他近日發文稱已抵達安徽，完成近九成的旅程，不僅啤酒肚沒了，輕微脂肪肝也有了改善。

據科技生活快訊報導，丁洪生表示，這次徒步的念頭，源於網上看到一位父親帶女兒徒步幾百里回老家的故事，他覺得小女孩都能做到，自己身為成年人也可以。起初他想帶孩子一起，但孩子不願意，他便決定獨自出發。

他說這次行程有兩個目的，一是鍛煉身體，自己之前久坐辦公室，還有輕微脂肪肝，「我想挑戰自己，看看50多歲的人還能不能堅持做一件困難的事」；二是記錄生活，將來把這段經歷分享給孩子們，讓他們看看爸爸、爺爺有多有毅力，做個榜樣。

出發時他沒太多經驗，32斤的背包裡裝著帳篷、雨鞋、多件衣服和飲用水，第一天走了14公里就胯部酸痛，衣服被雨水和汗水打濕，之後遇到過颱風天冒雨走7小時，也走過幾百公里的嶺南山脈，上坡下坡消耗巨大，山裡沒有路燈，只能摸黑前行，還得提防突然衝出來的狗。

53歲的丁洪生背著背包獨自徒步回鄉。（取材自微博）

但他也收獲了不少溫暖，有騎摩托車的小伙要載他，民宿裡遇到老鄉被邀請吃夜宵，路過山莊時老板請他看收藏的老酒。如今他的啤酒肚沒了，輕微脂肪肝也有了改善，臉上的疲憊慢慢變成了從容。

對此，有人說這大叔肯定不是一時衝動，身子骨底子好，平時就勤快愛活動。也有人表示，這得是經濟自由才能做到，沒錢根本不敢試。更多人佩服他的毅力，覺得他日行30公里、每日連續行走6到8小時不算難，難的是連續50天堅持，老一輩人骨子裡的這份韌勁，現代人大多沒有。

11月6日，丁洪生走到了合肥長豐縣下塘鎮，此時他已經完成了從深圳南山區到安徽蚌埠老家1500公里徒步旅程的九成以上。如今，他仍在路上，距離家鄉愈來愈近。

他的故事感動了許多網友，有人稱讚他是「當代徐霞客」，也有人反思現代人過於依賴交通工具，失去了行走的勇氣。丁洪生用自己的行動證明，有時候，慢下來，用腳步去丈量世界，反而能收獲更多。