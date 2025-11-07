康熙生父是洪承疇？ 專家驗雍正第5子弘晝DNA後這麼說

我的頻道

中國新聞組／北京7日電
有網民做了康熙和洪承疇的長相對比復原圖。（取材自荊楚網／社交平台截圖）
有網民做了康熙和洪承疇的長相對比復原圖。（取材自荊楚網／社交平台截圖）

近期，關於清朝康熙皇帝是漢人洪承疇的兒子的傳聞甚囂塵上，在中國多個自媒體紛紛加油添醋下，相關話題還上了微博熱搜引來關注，讓不少開始懷疑康熙的身世。傳聞稱洪承疇當年「貍貓換太子」、光緒帝Y染色體遺傳標記與愛新覺羅家族沒有關係等。不過這說法近日被學者駁斥稱「純屬無稽之談」。

中央民族大學社會學與民族學學院副教授嚴實，是首位通過DNA研究確定清太祖努爾哈赤Y染色體類型的分子人類學研究者。近日他對此傳言在微博上發文回應。

嚴實表示，自己曾在2019年採樣過雍正第五子和恭親王弘晝的後代，結果顯示，確實來自努爾哈赤C2b1a2b1-F14751這條支系。

他提到，分子人類學是一門相當年輕的學科，國際上，古DNA取得突破是在2010年，因此他質疑部分假說中提到的「光緒的Y染色體是O1b-F1759」的信息點，因為「在2003年或2008年，搞考古或文博的人是基本想不到去做古DNA的，當時也沒這個技術。至於後來光緒遺體的保管單位是否後來想過去測古DNA或者聯繫過誰，我確實不知道」。

康熙帝畫像。（取材自荊楚網）
康熙帝畫像。（取材自荊楚網）

洪承疇，是明末清初政治、軍事人物，康熙四年（1665年）去世，康熙帝追贈他為少師，賜謚號「文襄」。

新京報對此刊出專欄文章指出，在某些網民的傳說中，康熙患天花而亡，洪承疇就將自己的兒子「貍貓換太子」，變成了康熙。要確定洪承疇與康熙是否為親子關係，首先得明確，從康熙之後，愛新覺羅家族的染色體是否有了變化。如果洪承疇的兒子替代了真康熙，愛新覺羅家族Y染色體就會出現變化，而不會是分子生物學中已經鑑定過的愛新覺羅家族的男性Y染色體。

愛新覺羅家族的Y染色體的一個標誌性特徵是努爾哈赤的C2b1a2b1-F14751基因，這是一個Y染色體支系的學術名字，也可稱為愛新覺羅Y染色體。如果康熙被洪承疇兒子替換，那麼之後愛新覺羅家族的Y染色體就會發生變化，成了洪承疇家族的Y染色體。但迄今為止，並沒有染色體檢測證據證明從康熙以降，C2b1a2b1-F14751基因在愛新覺羅家族中被洪氏Y染色體或其他的替代了。因此，洪承疇兒子替換了康熙的傳聞，目前並沒有科學證據支持。

其實，最為簡單的證明是，從康熙以降，直到清朝最後一個皇帝宣統，他們的Y染色體都有C2b1a2b1-F14751，而非其他標誌性的Y染色體，這說明康熙不是洪承疇的兒子。

