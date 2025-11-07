山東85後夫妻想生女 卻16年連生6子 不排除再拚一次

80後張女士夫妻16年生了6個兒子。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

近日，山東臨沂賈家莊村一名85後寶媽在社交平台記錄自己的家庭生活，她表示，她和老公本想要個女兒，結果接連生了6個兒子，「但他們既然出生了，就是我們生命中最美好的禮物」。網友們問她，兒子們未來結婚，會不會擔心要準備很多彩禮的問題時，張女士表示，目前她還沒有考慮那麼多，至於是否還要再拚一個女兒，她表示「要看緣分」。

據極目新聞報導， 該名寶媽張女士表示，她今年38歲，丈夫賈先生39歲，他們在2013年結婚，六個兒子分別在2008年、2017年、2018年、2020年、2021年、2024年出生。

「我們此前本想著要個女兒，沒想到生出來的都是兒子，雖然照顧他們也會花費很多時間和精力，但他們既然出生了，就是我們生命中最美好的禮物。兒子們在一起有時候也會打打鬧鬧，但是兄弟之間也會相互照顧，每天過得也很開心」，張女士說。

當被問到兒子們未來結婚，會不會擔心要準備很多彩禮的問題時，張女士表示，目前她還沒有考慮那麼多，沒有必要為未來沒有發生的事情焦慮，過好現在的生活就好了，「我們村裡很少有人會生這麼多孩子，大部分一家兩三個孩子，我們是村裡兒子最多的家庭」。對於未來是否還會想要生女兒，張女士表示那就要看緣分了。

張女士的丈夫賈先生表示，他目前在經營一家餐飲店，六個兒子吃飯都很方便，他們平時還會在短視頻平台分享一些家庭的生活情況。

張女士所在村莊的多位商戶表示，張女士家裡確實有六個兒子，這個事情村莊裡面的人都知道。

視頻引發網友熱議，紛紛留言：「13年結婚，第一個孩子是08年出生（捂嘴笑）」，「臨沂風俗稍微有別於其他地區，訂婚就同居，很多孩子都生幾個了才正式舉行婚禮」，「女兒沒生出來還得再生呀，多子多福，晚年幸福。繼續加油」，「17年後沒咋用過衛生巾」，「這家人真是福氣滿滿啊」，「這時間線有點迷啊」，「再來一個兒子吧，7個才是金剛葫蘆娃娃」。