泡泡瑪特直播翻車 員工吐槽掛鍊盲盒太貴 網讚：大實話

直播間裡一位女性員工拿著DIMOO掛鍊盲盒稱這賣79元人民幣有點貴。（視頻截圖）

11月7日，話題「泡泡瑪特 直播事故」登上微博 熱搜第一，這源自前一晚，泡泡瑪特直播間疑出現翻車事件，一名工作人員拿著原價79元（人民幣，下同）的DIMOO掛鍊盲盒稱這價格有點貴，另一人回應「會有人買單的」，這段對話即時向全網放送，引來大批網友嘲諷「官方吐槽最致命」，「這屬於事故嗎？這是為正義為良心發聲」，「這兩個人不出意外被優化了」。

綜合九派新聞、紅星新聞報導，11月6日晚，泡泡瑪特直播間疑似出現後台的麥沒關的翻車現象。直播期間，一名女性工作人員手持原價79元的DIMOO掛鍊盲盒脫口而出：「哎嘛，這東西賣79確實有點（貴）」，另一人回應：「沒事，會有人買單的」。這段對話即時全網放送，引發強烈不滿，隨即衝上了微博熱搜第一。

這名女工作人員拿的涉事產品，是泡泡瑪特11月新推出的「DIMOO新生日記系列──掛鍊盲盒」。據泡泡瑪特介紹，該盲盒系列含6個常規款，1個隱藏款，常規款概率是1：6，隱藏款概率是1：72。該系列單個盲盒售價為79元，整盒售價為474元。

商品詳情顯示，該產品掛鍊含鋅合金掛件、聚酯纖維掛繩、樹脂公仔及玻璃/亞克力等配件，尺寸約19cm（掛繩）+3.6cm（公仔），但仿品成本低至4元，正品頻現掉漆問題。其真實價值與定價差距引發爭議。

盲盒裡的DIMOO掛鍊。（取材自微博）

也因此，這起疑似翻車事件引來大批網友熱議，不少網友評論區戲稱「官方吐槽最致命」，「一個罵公司黑心，一個罵消費者是韭菜」，「直播失言損害品牌形象」、「暴露內部管理漏洞」，「感覺應該是後台的麥沒切掉，然後工作人員以為閉麥了私下交流吧」，質疑該公司管理疏失。

有網友則瞬間大徹大悟：「感謝直播讓我清醒退坑」，「小姐姐說了大實話」，「內部人都覺得貴，消費者憑什麽買單？」 ，「承認是韭菜，但不想再當了」 ，「說明泡泡瑪特員工也是牛馬，工資也不高唄，總有人為79買單」，「個人感覺這個小姐姐還是比較善良的」，「買了兩次，再也不會買，我不買有的是人買」，「送給我都嫌醜的東西」。

也有網友為品牌護航：「為設計溢價買單合理」、「嫌貴可以不買」；有網友這起事件「貌似『事故』，但可能又是一場精心策畫的營銷。這不，又上熱搜榜了」；還有網友為這兩位員工發聲：「員工雖然不專業，但是我不會罵她，本來就貴，說個大實話咋了，不能處罰他們」，「這兩個人不出意外被優化了」。

泡泡瑪特客服則在昨晚表示，關於前一晚直播間直播事故，已經對相關的工作人員在進行內部處理，會進行核實。而對於所提到的79元的商品價格是否會調整，暫沒收到通知。