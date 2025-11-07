重慶殘疾離異媽用嘴繡鞋養2孩 網友淚崩…出手了

重慶殘疾二孩媽媽用嘴繡鞋。（取材自瀟湘晨報）

近日，重慶街頭一位用嘴繡製鞋墊的女子引發廣泛關注。視頻中，她俯身靠在矮桌旁，頭部快速上下移動，用嘴叼著繡花針一針一針地繡出鞋墊圖案。

瀟湘晨報報導，拍攝者記錄下這一幕後感歎：「看得淚崩，即便如此她還在努力生活。」這段視頻迅速在網路上引發熱議，不少網友找到當事人的社交帳號並伸出援手，通過捐款表達支持。

記者聯繫到視頻中的當事人代女士。她表示，自己也是突然收到很多轉帳提醒，查看手機後才得知因被人拍下視頻而受到關注。代女士表示，她天生殘疾，雙手雙腳無法正常用力，因此只能依靠嘴巴謀生。「用的就是最普通的繡花針，練習了好幾個月，過程中嘴唇經常被針扎破，非常疼。」

目前，代女士離異後獨自撫養兩個女兒。除了前夫支付的撫養費和社會補貼之外，她主要依靠賣手工鞋墊維持生計。賣鞋墊收入並不穩定，「有時一天能賣出十多雙，有時只有兩三雙，甚至可能一整天都賣不出去」。