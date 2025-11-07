貴州200村民抬起6噸重房屋移動30米 「真正的搬家」

我的頻道

中國新聞組／北京7日電
200多名村民一起「搬家」。（取材自封面新聞）
近日，貴州榕江縣平寨村一段「搬家」視頻在網路上引發關注。視頻中，200多名村民合力抬起一棟木造房屋，緩緩將其移動至30米（公尺）外的新址，壯觀的場面讓網友驚呼「太震撼了」、「這才是真正意義上的搬家」。

封面新聞報導，這場壯觀的搬家戲碼發生在5日早上，屋主楊勝明表示，當天前來幫忙的村民約有230人，大家吃完早餐後先把屋瓦卸下來，然後綁好木架，眾人發力把屋子抬到新的位置，「整理好房屋裡的物品，晚上就能住人了」。據了解，這次搬家是因為楊勝明計畫在原址上重建一棟磚房，因此需要將舊屋暫時移開，作為臨時居住之用。

楊勝明的房子主體是木結構，底座是磚頭，重約6噸，雖說可以移動，但真要搬動，卻是一項不小的工程。平寨村村委書記吳見興當天也參與了幫忙抬房的工作，「房子雖然很重，但大家一起抬，就抬得動」。他回憶說，移動房子時，還有專人在一旁指揮，喊出簡單的口號——「一、二、三」，然後眾人同步發力，木屋便在口號聲中平穩移動。

吳見興說，這種互助搬家在當地並不少見，「有條件的、地基旁邊有空地的，都可以這樣搬。我們這裡群眾很團結，一方有求，八方支援。」平寨村共有1500多人，以侗族、水族為主，村裡幾乎每年都會有一兩戶人家以這種互助方式搬家，「不用給錢，就請大家吃一頓飯，算是感謝。」

楊勝明當天在村裡擺了20多桌宴席，「一輪就吃完，不搞流水席，沒搬也可以吃」。他坦言，農村人很真誠樸素，「就是表達一下感謝」。吳見興說，這頓飯也算不上隆重的宴席，就是一頓「便飯」，甚至不幫忙的老人也可以來吃，「這是一種傳統，也是一種情分。」

視頻走紅後，不少網友稱讚：「這才是真正意義上的搬家」、「整個家連根拔起，太震撼了」；也有人稱讚「這種團結互助的民風，在城市裡已經很少見了」、「鄉村的人情味，就藏在這一抬一放之間」。

村民們先把屋子上的瓦取下，再開始「搬家」。（取材自封面新聞）
