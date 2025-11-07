惹惱網約車司機下場？ 成都男手機被「丟」300公里外

鍾先生手機背後有銀行卡等物。（取材自紅星新聞）

成都一名鍾先生近日不慎將手機遺留在網約車 上，聯絡司機送回未果，十幾個小時後，他的手機竟然從成都「跑」到300公里外的康定，透過警方協助才順利取回。

紅星新聞報導，鍾先生2日凌晨1時許打了一輛網約車準備回5公里外的家，坐在副駕駛位的他，將手機放在中控台充電，但下車時卻忘記拿走。鍾先生說，手機本身不值錢，但手機背後有公司的財務工資卡以及自己的醫保卡，工資卡涉及全公司人員的工資發放，十分重要，但由於訂單已結束，司機的電話是虛擬號，他無法聯繫。

鍾先生表示，他隨即聯繫網約車聚合平台，但直到當天中午都沒有音訊，於是他只好報警。成都金牛區金泉派出所民警通過車牌號碼查到了網約車司機的信息，是一名王姓男子。鍾先生說，民警給司機打電話問手機在哪兒時，「對方直接說我的手機在康定新城派出所。」鍾先生說，當時人都懵了，一個成都乘客的手機，為什麼會在十多小時內「跑」到約300公里的康定？ 當晚鍾先生的叫車記錄。（取材自紅星新聞）

知情人士表示，司機這樣做，是為了報復乘客。據了解，當天雙方曾發生口角，後來司機找人把手機帶到康定，直接交給當地派出所。警方表示，該手機交給康定新城派出所的時間，早於鍾先生的報警時間。

鍾先生後來改口，稱下車後他的確打通了司機的電話，請司機掉頭回來將手機送回下車點，他可以給二、三十元的感謝費，「他掉頭回來，可以掙兩筆錢」，鍾先生認為，這對司機來說是「划算的」。但司機在電話裡說，平台已經給他派了單，沒辦法掉頭，而且他對這段路也不熟悉，鍾先生說：「你想要好多錢你直接說。」司機聽到後直接掛斷了電話。

網約車所屬平台立道出行表示，司機當時並不存在拒不歸還手機的意圖。司機接到鍾先生的電話時，正去接另外一名乘客，由於鍾先生要求立即掉頭歸還手機，引起司機不滿，因此才做出上述行為，司機已經認識到錯誤，平台已對司機進行停崗培訓三天的處罰。平台也致電乘客向其表達歉意，原本想給予乘客一定補償，但乘客並未接受。平台也呼籲司乘雙方應該互相理解、互相尊重，共同構建和諧的乘車環境。