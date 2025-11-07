伺候美老嫗13年 中「最牛軟飯男」擁268億、晚年癡呆去世

我的頻道

中國新聞組／北京7日電
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國傳奇富豪李春平上月在北京悄然去世，享年76歲。他曾因繼承美國老婦巨額遺產而聲名大噪，身家約268億（人民幣，下同，約37.69億美元），被稱為「史上最牛軟飯男」與「百年慈善第一人」，然而晚年卻因老年癡呆及財產監護糾紛，孤身一人。

騰訊娛樂報導，李春平1949年出生於江蘇，曾服役於昆明空軍工程兵，早年因打架入獄，被開除黨籍和公職，還被送到農場「勞改」。其後憑藉出眾外貌及社交手腕，結識了比自己大39歲美國女富婆，並隨即赴美13年成為「金絲雀」，直到女富婆去世，將畢生巨額財產留給他。

1991年回到中國後，李春平生活奢靡。有媒體曾形容，他買房時「像買白菜一樣」隨意，在家中各房間擺滿了名貴骨董，還一次訂購三輛勞斯萊斯豪車，成為中國第一位擁有勞斯萊斯轎車的富人。那段日子裡，他身邊有近40人伺候飲食起居，僅司機就有9名，保險櫃裡永遠放著數百萬元現金。

然而，財富帶來的並非完全幸福。2002年，他因涉嫌購買被盜文物被拘留，後因證據不足獲釋。晚年李春平身體狀況惡化，傳出被迫與保母結婚，名下財產及房產被身邊人步步轉移。

李春平顛沛的一生給了外界警示：無論財富多寡，缺乏提前規畫與法律保障，個人意願和幸福都可能被侵蝕。他曾說過：「請你千萬不要羨慕我」，晚年的孤獨與財富的巨大反差，為社會敲響警鐘。

