炒作炫富拜金…郭美美2次入獄後試圖復出…但被封號了

中國新聞組／北京7日電
圖為郭美美出庭受審。（取材自北京日報）
圖為郭美美出庭受審。（取材自北京日報）

網紅郭美美二次入獄又試圖復出，因持續炒作炫富拜金等行為，多次高調宣揚不良價值觀，以此作為流量變現手段，再度被封號。

北京日報報導，微博官方帳號「@圍脖俠」昨天發文稱，微博持續開展對「炫富拜金」等不良價值導向內容的治理工作，鼓勵用戶在平台創作或分享優質、真實、具有正向價值導向的內容。經核實，用戶「@郭美May努力努力」持續炒作炫富拜金等行為，多次高調宣揚不良價值觀，並以此作為流量變現手段，因違反法律法規和社區公約的有關規定，現已受到關閉帳號的處置。

「@圍脖俠」提醒廣大創作者，「網紅」具備一定的公眾人物屬性，只有行得正、坐得端，不辜負粉絲期待和信任，不違反法律法規和平台規定，才能真正保持下去。

「@郭美May努力努力」為網紅郭美美的微博帳號。郭美美1991年6月15日出生於湖南省益陽市，曾因開設賭場罪於2015年入獄，後於2019年7月出獄。首次出獄僅一年半後，郭美美因銷售含違禁成分減肥藥，於2021年10月再度獲刑2年6個月。2023年9月，出獄後的郭美美再次運營起「@郭美May努力努力」帳號，試圖復出。

微博

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04

