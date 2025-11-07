炒作炫富拜金…郭美美2次入獄後試圖復出…但被封號了

圖為郭美美出庭受審。（取材自北京日報）

網紅郭美美二次入獄又試圖復出，因持續炒作炫富拜金等行為，多次高調宣揚不良價值觀，以此作為流量變現手段，再度被封號。

北京日報報導，微博 官方帳號「@圍脖俠」昨天發文稱，微博持續開展對「炫富拜金」等不良價值導向內容的治理工作，鼓勵用戶在平台創作或分享優質、真實、具有正向價值導向的內容。經核實，用戶「@郭美May努力努力」持續炒作炫富拜金等行為，多次高調宣揚不良價值觀，並以此作為流量變現手段，因違反法律法規和社區公約的有關規定，現已受到關閉帳號的處置。

「@圍脖俠」提醒廣大創作者，「網紅」具備一定的公眾人物屬性，只有行得正、坐得端，不辜負粉絲期待和信任，不違反法律法規和平台規定，才能真正保持下去。

「@郭美May努力努力」為網紅郭美美的微博帳號。郭美美1991年6月15日出生於湖南省益陽市，曾因開設賭場罪於2015年入獄，後於2019年7月出獄。首次出獄僅一年半後，郭美美因銷售含違禁成分減肥藥，於2021年10月再度獲刑2年6個月。2023年9月，出獄後的郭美美再次運營起「@郭美May努力努力」帳號，試圖復出。