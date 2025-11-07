我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

小鵬汽車推「小路智駕」 福斯成首發戰略合作夥伴

記者陳湘瑾／綜合報導

小鵬汽車近日在「2025小鵬科技日」上發布第二代VLA，以及能夠應對複雜小路的新功能「小路NGP」，在面向全球市場，福斯汽車成為小鵬第二代VLA首發戰略合作夥伴。執行長何小鵬稱，新系統人工介入需求低於特斯拉FSD，完成測試路線也快了數分鐘。

綜合北京商報、CNBC報導，小鵬第二代VLA（Vision-Language-Action）首次實現從視覺信號到動作指令的端到端直接輸出，也是該公司首個量產物理世界大模型，可跨域驅動，為AI汽車、人形機器人、飛行汽車提供統一智能基底。將於明年第一季度向Ultra車型全量推送。

基於第二代VLA，小鵬發布新功能「小路NGP」，能顯著提升應對複雜小路與混合環境下的智駕表現，像是識別交警手勢、提前應對紅綠燈通行等。該功能可以高速貫穿高速公路、城市、小路等，複雜小路平均接管里程提升13倍。

小鵬強調這項功能更契合歐洲市場需求，同時也宣布將開放該系統給其他車廠使用，首位合作夥伴將是德國汽車製造商福斯汽車。

福斯汽車集團在2023年向小鵬汽車投資約7億美元，收購小鵬汽車約4.99%股權。今年8月，小鵬汽車與大眾汽車集團簽訂擴大電子電氣架構技術戰略合作的協議，合作範圍由純電擴大至燃油和插電混動車型平台。

特斯拉 德國 人形機器人

上一則

大閘蟹銷路俏 陽澄湖發貨忙 智能無人車首次大規模上陣

下一則

紀念孫中山逝世100年 港展出逾60件珍貴文物 免費參觀

延伸閱讀

小鵬新一代人形機器人亮相 女性形態、凹凸有致走貓步

小鵬新一代人形機器人亮相 女性形態、凹凸有致走貓步
小鵬新一代女性形態機器人走貓步 體態、步伐像極真人

小鵬新一代女性形態機器人走貓步 體態、步伐像極真人
現代IONIQ 5電車各車型降7600-9800元

現代IONIQ 5電車各車型降7600-9800元
首台「陸地航母」飛行器…小鵬飛行車試產下線 拚年產萬台

首台「陸地航母」飛行器…小鵬飛行車試產下線 拚年產萬台

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切