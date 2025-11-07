小鵬汽車推「小路智駕」 福斯成首發戰略合作夥伴

小鵬汽車近日在「2025小鵬科技日」上發布第二代VLA，以及能夠應對複雜小路的新功能「小路NGP」，在面向全球市場，福斯汽車成為小鵬第二代VLA首發戰略合作夥伴。執行長何小鵬稱，新系統人工介入需求低於特斯拉 FSD，完成測試路線也快了數分鐘。

綜合北京商報、CNBC報導，小鵬第二代VLA（Vision-Language-Action）首次實現從視覺信號到動作指令的端到端直接輸出，也是該公司首個量產物理世界大模型，可跨域驅動，為AI汽車、人形機器人 、飛行汽車提供統一智能基底。將於明年第一季度向Ultra車型全量推送。

基於第二代VLA，小鵬發布新功能「小路NGP」，能顯著提升應對複雜小路與混合環境下的智駕表現，像是識別交警手勢、提前應對紅綠燈通行等。該功能可以高速貫穿高速公路、城市、小路等，複雜小路平均接管里程提升13倍。

小鵬強調這項功能更契合歐洲市場需求，同時也宣布將開放該系統給其他車廠使用，首位合作夥伴將是德國 汽車製造商福斯汽車。

福斯汽車集團在2023年向小鵬汽車投資約7億美元，收購小鵬汽車約4.99%股權。今年8月，小鵬汽車與大眾汽車集團簽訂擴大電子電氣架構技術戰略合作的協議，合作範圍由純電擴大至燃油和插電混動車型平台。