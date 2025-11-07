大閘蟹銷路俏 陽澄湖發貨忙 智能無人車首次大規模上陣

我的頻道

中國新聞組／北京7日電
蘇州蟹農展示捕獲的陽澄湖大閘蟹。（新華社）
蘇州蟹農展示捕獲的陽澄湖大閘蟹。（新華社）

秋意漸深，江蘇蘇州的陽澄湖大閘蟹進入銷售高峰期，蟹農、蟹商發貨忙。湖畔一片繁忙的景象。

中新社報導，在陽澄湖鎮的主幹道兩旁，高懸的蟹字招牌隨處可見，冷鏈貨車、智能無人車、快遞小哥來往穿梭。當地一家規模較大的蟹商廠房內，所有主播火力全開，以活蟹現發招牌為背景直播賣蟹。工作人員將捆扎好的鮮活大閘蟹放上分揀機，進行自動秤重、分揀。包裝流水線的傳送帶末端，物流大貨車在排隊候貨裝車。

「除了在廠房直播，我們也在陽澄湖支流、大閘蟹文旅露營基地直播，線上線下日訂單量約1.5萬單」。蘇州「海易閣大閘蟹」主理人趙若伊介紹。 在「覓江南大閘蟹」主理人丁忠偉的店舖，櫃檯上擺放著十餘部手機。這些手機負責收集微信客戶的訂單，每部手機的微信好友基本滿員。另一個網點還有十幾部手機，負責其他渠道的大閘蟹攬貨、發貨。

忙著在蟹池挑蟹的丁忠偉表示，眼下進入發貨最忙碌階段，線上線下一天要發出1000多箱，必須爭分奪秒。

今秋，智能物流車、無人車首次大規模出現在陽澄湖鎮街頭。沒有快遞小哥到場，大閘蟹物流實現全程無人化接駁，商家把貨放入無人車、發向攬收點。京東物流江蘇大閘蟹項目負責人黃銳介紹，項目在陽澄湖大閘蟹產區設置了約150個惠民攬收點、50台無人車，大閘蟹全貨機航線、無人機物流航線等也已開通。

趙若伊表示，過去，配蟹到京津冀、黑吉遼等地，要從蘇州搭載綠皮火車，大閘蟹死亡率上升帶來物流成本升高。如今，長三角、京津冀等地大閘蟹快遞時效提升：無人機從長江口飛躍，江蘇大閘蟹最快15分鐘可飛至上海；通過物流接力，72小時內可發至全國。

