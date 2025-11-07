我的頻道

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

「巨型吊牌防退貨」上熱搜 中商家：惡意退貨忍無可忍

中國新聞組／北京7日電
社交平台上，不少商家表示，早已對消費者惡意退貨行為難以忍受。（取材自觀察者網）
雙11電商促銷季到來，部分消費者利用「七天無理由退貨」薅羊毛的現象再引關注，於是一則「巨型吊牌防退貨」的消息登上熱搜。面對女裝超過80%的高退貨率，許多商家今年將新衣吊牌做成A4紙大小，這種「比臉大的吊牌」，增加穿著不適感，從而降低消費者「蹭穿」後退貨可能性。北京更有一服裝商家為防止「蹭穿」，選擇在衣服拉鏈上掛一把顯眼的密碼鎖。

新黃河報導，早在今年3月份，有消費者在小紅書上發帖稱，自己買的衣服上有巨無霸吊牌。吊牌大到可「隨機扇飛一個路人」。有商家在相關帖子下方吐槽，「每天都能收到穿過的退貨」。這些衣服大多有明顯的穿著痕跡，如褶縐、壓痕、變形、汙漬或異味。

社交平台上，不少商家表示，早已對消費者惡意退貨行為難以忍受。

商家衣服加密碼鎖防蹭穿。（取材自封面新聞）
有需求就有市場，這款被網友戲稱為「防白嫖神器」的吊牌裝備，可謂直擊行業痛點，其核心優勢在於「低成本、高效率、不傷及合理消費」。四川某吊牌生產商網上透露，與傳統吊牌相比，這款巨型吊牌在尺寸、硬度和隱蔽性方面均經過特殊設計，「若強行穿著會產生明顯不適」，從而有效降低試穿後的退貨率。

據了解，巨型吊牌於2025年3月首批產品入市，前兩個月訂單量已達四、五萬個，雙十一前夕更是迎來訂單暴漲，部分熱門款式供不應求。

這一看似頗具爭議的物理防禦設計，不僅收割千萬級話題流量，更直白揭開了線上女裝行業的生存痛點：常年偏高的退貨率，逼著行業開啟自救。

公開數據顯示，電商女裝退貨率高達50%至60%，線上直播退貨率甚至達80%以上。其中，很多退貨並非質量問題，而是藏著吊牌穿幾天之後，再以七天無理由退貨，不少消費者以此方式公開「薅羊毛」。

有專家表示，近年來，惡意退貨加大了商家成本，部分承受不起的商家無奈退出市場，甚至欠款「跑路」。而留下來的商家，有些為了應對高退貨率，便選擇提高售價以維持利潤，導致商品性價比下降，形成「高退貨率→提價→性價比降低→更高退貨率」的惡性循環。

然而，如此簡單粗暴的對策，也引發新爭議。有網友說：「怎麼可以這麼不信任消費者呢？」這些聲音點出了問題的另一面：「巨型吊牌」在打擊惡意退貨的同時，也可能誤傷正常消費者的購物體驗，甚至透露出一種電商對消費者群體普遍的不信任感，暴露了當前電商環境中脆弱的信任鏈條。

「比臉大的吊牌」，增加穿著不適感。（取材自微博）
