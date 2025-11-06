我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

深圳外送員連灌6瓶提神飲料狂抽搐 被送ICU一度瀕死

中國新聞組╱廣州6日電
深圳一名36歲的外送員，為了提神短時間內連續喝下六、七瓶功能性飲料，因此中毒送進ICU，醫師提醒，任何「提神捷徑」都無法取代充足睡眠與休息。(取材自微博)
深圳一名36歲的外送員，為了提神短時間內連續喝下六、七瓶功能性飲料，因此中毒送進ICU，醫師提醒，任何「提神捷徑」都無法取代充足睡眠與休息。(取材自微博)

深圳一名36歲的外送員，為了在晚高峰送餐時保持清醒，短時間內連續喝下六、七瓶功能性飲料。原以為能「提神續命」，沒想到卻因此中毒送進重症監護室(ICU)。醫師檢測發現，他體內的咖啡因濃度遠超安全標準，尿液中甚至比血液還高，幾乎到了致命邊緣。

深圳晚報報導，這名胡姓外送員（化名）平時工作繁忙，常為多接單而熬夜。近日他在送餐途中感到疲倦，為提振精神，在短時間內連喝六、七瓶功能性飲料。當天晚上他並無明顯不適，但隔天早晨被家人發現昏倒在地上，尚有意識，僅略感發燒。

沒想到近中午時，胡男突然心跳加快、出汗發熱，接著全身開始抽搐，頭部和手部劇烈抖動，對外界毫無反應。抽搐情況反覆發作，最後一次更持續半小時，緊急被送往深圳市第三人民醫院急救。

報導指出，胡男送到醫院時意識模糊、呼吸急促，醫師判斷為嚴重的中樞神經興奮中毒，隨即把他轉入ICU，給予鎮靜藥物、呼吸器支持與強化利尿治療。

檢驗結果顯示，胡男的血液、尿液中仍殘留大量咖啡因，距離攝入時間已超過40小時。令人震驚的是，尿液中的咖啡因濃度竟高於血液，顯示即使經過大量水化與促排，體內仍滯留巨量咖啡因。

根據測算，胡男短時間內攝入約300至350毫克咖啡因，約等於六瓶功能性飲料的總量。依歐洲食品安全局（EFSA）建議，健康成年人單次攝取量不宜超過200毫克，每日400毫克為上限。胡男一次攝入的量逼近危險區間。

醫師表示，多數功能性飲料含有咖啡因、牛磺酸及維生素B群等成分，其中真正「提神」的關鍵就是咖啡因。適量飲用能暫時提升注意力，但若短時間內大量攝入，會導致中樞神經過度興奮，引發心悸、焦慮、失眠，嚴重時甚至造成抽搐與意識喪失。胡男的症狀正是典型的「咖啡因中毒」反應。

經過醫療團隊連日治療後，胡男逐漸恢復意識，抽搐症狀減輕，成功脫離呼吸器，生命體徵穩定，後來轉入普通病房繼續康復。

醫師提醒，功能性飲料並非普通飲品，每日飲用量應嚴格控制，且不宜在短時間內連續大量飲用，「咖啡因代謝能力因人而異，有人喝兩瓶沒事，有人一瓶就可能中毒」。

這起事件也反映了基層外送員為生計拚命的現實。為了多跑幾趟、賺更多收入，許多人長期透支體力、依賴能量飲料「撐」過去。醫師呼籲，任何「提神捷徑」都無法取代充足睡眠與合理休息，「不要讓飲料變成壓垮健康的最後一根稻草」。

