世界影響力前10名 知名化學家林文斌全職加入西湖大學

林文斌。(取材自西湖大學官網)

世界知名華裔 化學家、材料化學家和腫瘤 學專家，前芝加哥大學化學系James Franck講席教授林文斌，11月3日全職加入西湖大學理學院，任化學講席教授、可持續發展與人類健康分子材料實驗室負責人，同時在西湖大學醫學院和工學院兼任職務。

澎湃新聞報導，公開資料顯示，林文斌是國際知名分子材料化學家與化學生物學家，金屬有機框架（MOF）領域的奠基者和引領者之一。他的研究聚焦於分子材料的設計與開發，從而解決可持續發展與人類健康領域的重大科學挑戰。

1997年，林文斌的研究團隊基於金屬有機框架（MOF）提出構築非中心對稱固體的理性設計策略，為功能性MOF材料的系統化設計提供最早的科學藍圖之一。在此基礎上，林文斌率先開創MOF催化研究領域，發展出適用於多種化學轉化的MOF催化體系，包括不對稱催化、太陽能轉化、地球豐產金屬催化、光氧化還原催化以及協同與仿生催化等，為分子催化與能源化學的發展作出卓越貢獻。

與此同時，林文斌的團隊通過巧妙融合配位化學、納米（奈米）技術與醫學，發明用於生物醫學應用的納米金屬有機框架。該系列研究在生物與生物醫學成像及癌症 治療領域取得突破性進展，涵蓋化療、光動力、放射動力、聲動力及免疫治療等多種治療模式。其中五種創新型納米材料已從基礎研究成功轉化至臨床評估階段，體現其臨床轉化潛力與實際應用價值。

截至目前，林文斌已發表477餘篇經同行評議的學術論文，其成果被引用超過8萬7000次。自2014年起，他連續入選全球高被引化學家行列，並被評為1999–2009十年間全球單篇論文引用影響力前十位的化學家之一。在學術之外，林文斌亦是兩家臨床階段生物製藥公司製藥始人，因其在功能分子材料領域的開創性貢獻獲得眾多國際專業榮譽。他當選為美國科學促進會（2011）、歐洲科學院（2023）、美國國家發明家科學院（2024）及美國醫學與生物工程院（2025）的院士。