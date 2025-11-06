我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

世界影響力前10名 知名化學家林文斌全職加入西湖大學

中國新聞組／北京6日電
林文斌。(取材自西湖大學官網)
林文斌。(取材自西湖大學官網)

世界知名華裔化學家、材料化學家和腫瘤學專家，前芝加哥大學化學系James Franck講席教授林文斌，11月3日全職加入西湖大學理學院，任化學講席教授、可持續發展與人類健康分子材料實驗室負責人，同時在西湖大學醫學院和工學院兼任職務。

澎湃新聞報導，公開資料顯示，林文斌是國際知名分子材料化學家與化學生物學家，金屬有機框架（MOF）領域的奠基者和引領者之一。他的研究聚焦於分子材料的設計與開發，從而解決可持續發展與人類健康領域的重大科學挑戰。

1997年，林文斌的研究團隊基於金屬有機框架（MOF）提出構築非中心對稱固體的理性設計策略，為功能性MOF材料的系統化設計提供最早的科學藍圖之一。在此基礎上，林文斌率先開創MOF催化研究領域，發展出適用於多種化學轉化的MOF催化體系，包括不對稱催化、太陽能轉化、地球豐產金屬催化、光氧化還原催化以及協同與仿生催化等，為分子催化與能源化學的發展作出卓越貢獻。

與此同時，林文斌的團隊通過巧妙融合配位化學、納米（奈米）技術與醫學，發明用於生物醫學應用的納米金屬有機框架。該系列研究在生物與生物醫學成像及癌症治療領域取得突破性進展，涵蓋化療、光動力、放射動力、聲動力及免疫治療等多種治療模式。其中五種創新型納米材料已從基礎研究成功轉化至臨床評估階段，體現其臨床轉化潛力與實際應用價值。

截至目前，林文斌已發表477餘篇經同行評議的學術論文，其成果被引用超過8萬7000次。自2014年起，他連續入選全球高被引化學家行列，並被評為1999–2009十年間全球單篇論文引用影響力前十位的化學家之一。在學術之外，林文斌亦是兩家臨床階段生物製藥公司製藥始人，因其在功能分子材料領域的開創性貢獻獲得眾多國際專業榮譽。他當選為美國科學促進會（2011）、歐洲科學院（2023）、美國國家發明家科學院（2024）及美國醫學與生物工程院（2025）的院士。

癌症 腫瘤 華裔

上一則

大材小用？ 北大畢業生考取輔警 專家有另類大看法

下一則

想贏打耳光賽？ 馬保國傳授訣竅：要打出閃電5連鞭

延伸閱讀

中國「海軍居禮夫人式女傑」薩本茂逝世 享壽102歲

中國「海軍居禮夫人式女傑」薩本茂逝世 享壽102歲
神舟21入駐天宮／39歲張洪章 中首位鋰電池專家上太空

神舟21入駐天宮／39歲張洪章 中首位鋰電池專家上太空
「燃燒木柴會產生氧氣？」佛利蒙米慎高中家長為考試答案槓學區

「燃燒木柴會產生氧氣？」佛利蒙米慎高中家長為考試答案槓學區
蒸餾白醋可去除車子表面硬水水漬 但這情況不適用

蒸餾白醋可去除車子表面硬水水漬 但這情況不適用

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

2025-11-06 06:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
陸2026年春節長達九天新高，引爆出國旅遊商機。圖為香港銅鑼灣遊客。（中新社）

中國迎「史上最長」春節 引爆出國旅遊商機

2025-11-04 08:55

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽