神20推遲返回地球／厘米級碎片 可致航天器徹底損壞

中國新聞組／北京6日電
原計畫11月5日實施的神舟20號返回任務將推遲進行。神舟20號載人飛船疑似遭太空微小碎片撞擊，正進行影響分析和風險評估。（新華社）
原計畫11月5日實施的神舟20號返回任務將推遲進行。神舟20號載人飛船疑似遭太空微小碎片撞擊，正進行影響分析和風險評估。（新華社）

神舟20號載人飛船疑因遭空間微小碎片撞擊推遲了返回任務，專家指出，截至2024年，地球軌道上可被持續追蹤的較大空間碎片已超過4.4萬個；尺寸在1厘米以上、對航天器構成潛在威脅的空間碎片數量估計超過100萬個，毫米級以上空間碎片總數多達上億個。這些小小的碎片危害甚大，厘米級碎片就可導致航天器徹底損壞，但不易監測，目前對10厘米以上大型空間碎片，航天器通常採用主動規避的策略。

據新京報報導， 空間碎片，是指所有在軌運行但已失效、失控或不再具有功能的人造物體及其碎片，主要來源於失效衛星、火箭殘骸、爆炸碰撞碎片以及人為試驗產生的碎片等，也叫太空垃圾。這些碎片普遍以接近第一宇宙速度（約7.9公里/秒）運行，其動能巨大，撞擊破壞力，相較2006年數據，以空間碎片為主小尺寸空間物體密度已增加約5倍。如何加強對航天器的防護，已成為全球航天活動技術攻堅方向。

大部分空間碎片雖小，卻有著20倍於子彈的運行速度，給軌道上的交通帶來諸多風險。由於碎片撞擊而失效或異常的衛星超過16顆，每年全球衛星機動規避空間碎片操作超過100次，國際空間站為躲避空間碎片撞擊共進行了29次機動規避。目前，對於10厘米以上大型空間碎片，航天器通常採用主動規避的策略，通過軌道調整，避開可能的碰撞路徑。

「別看這些小小的碎片，危害甚大，厘米級的空間碎片就可導致航天器徹底損壞。」國家航天局空間碎片監測與應用中心副主任劉靜說，空間碎片平均撞擊速度每秒10公里，因此，厘米級碎片產生的動能就相當於一輛小轎車以五、六十公里的時速撞上衛星。

劉靜表示，由於這些碎片速度比較快，各種尺寸的碎片都會對航天器造成危害，較大碎片撞擊會使航天器破裂、爆炸、結構解體，微小碎片累積效應會改變元器件的性能，導致航天器性能下降或功能失效。 而且，厘米級碎片不易監測，目前美國等空間碎片監測能力較強的國家，能較全面監測到的最小碎片尺寸也只有10厘米左右。

避開空間碎片要想「閃」得快，需要建立起完善的空間碎片監測、預警網絡。每一次規避都需要精密計算，以最小燃料消耗實現最大避險效果，同時還要盡可能減少對航天任務的影響。

