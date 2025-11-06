想贏打耳光賽？ 馬保國傳授訣竅：要打出閃電5連鞭

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
如何打贏扇耳光比賽？馬保國示範：要有抗打內功，能打出閃電五連鞭。（視頻截圖）
如何打贏扇耳光比賽？馬保國示範：要有抗打內功，能打出閃電五連鞭。（視頻截圖）

中國通背拳傳人趙鴻剛近日參加世界扇耳光大賽，被外國對手直接打暈翻白眼，被外界熱議。以閃電五連鞭成名、73歲的馬保國大談如何打好扇耳光比賽，並傳授經驗。他表示要有抗打內功，能打出閃電五連鞭。馬保國此言論一出，引發全網熱議，笑稱「馬老師總能帶來歡樂」。

來源：YouTube

網易號「念洲」報導，趙鴻剛是通背拳的第九代傳人，結果在打耳光比賽第三回合被外國選手打到昏迷，失去意識。自稱是「渾元形意太極拳掌門人」的馬保國不以為然，自認為掌握了打贏扇耳光比賽的方法。

馬保國發布視頻表示，「早在2002年春天，英國武術家協會就給我發了武術家證書，有人說我打的拳是花拳繡腿，但英國媒體和報紙，說我是功夫王、馬大師，英國武術家協會主席邱繼東老太太給我發了獎牌，說我是中英文化交流的使者，還肯定我為祖國爭了光。」

馬保國講解道：「打嘴巴比賽，首先要有抗打內功。第二，要有閃電五連鞭的鞭子勁，真正的內功，在英國我就教了一個中國學員，馬家內功以前的規矩是傳男不傳女，我現在已經有了入室弟子們。」

他現場示範道：「那麼打嘴巴比賽怎麼打出鬆活彈抖鞭子勁呢？首先，中間的大鞭要帶動小鞭，同時四個鞭子，這才是真正的五連鞭，不讓動步，打嘴巴比賽，以大鞭帶動小鞭，如果動步，打比賽就是要擺身，那些自稱是大師宗師的人，你們能打出我的五連鞭，再罵我好不好？」

網友熱議：「馬保國與其他騙子不同。經過長時間的忽悠，連自己也相信了」、「後台為什麼不封閉他，原來因為他能讓人每天笑一笑樂一樂」、「馬老師挺具時代代表性的很諷刺」、「老頭不容易，一把歲數腆著老臉一本正經跟大家講笑話」。

中國通背拳大師趙鴻剛參加國際打耳光賽事，被哈薩克選手3掌打到昏迷濺血。（取材自微...
中國通背拳大師趙鴻剛參加國際打耳光賽事，被哈薩克選手3掌打到昏迷濺血。（取材自微博）

如何贏打耳光賽？「閃電5連鞭」馬保國稱又要使出這招
