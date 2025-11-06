大材小用？ 北大畢業生考取輔警 專家有另類大看法

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
公示信息顯示，有北大畢業生進入輔警擬錄取名單。（取材自「中安衛士北京」微信公眾號）
公示信息顯示，有北大畢業生進入輔警擬錄取名單。（取材自「中安衛士北京」微信公眾號）

「中安衛士北京」公眾號近日公示北京市公安局公交總隊2025年11月份擬聘用勤務輔警名單，名單包含80人，並附帶擬聘用輔警的畢業院校信息，其中不乏北京大學、中國科學院大學、中國政法大學等名校，引發關注，部分網友質疑，名校畢業生應聘輔警這樣的基層崗位是否為大材小用。

羊城晚報報導，中央黨校（國家行政學院）教授、中國行政體制改革研究會學術委員會副主任汪玉凱表示，北大等名校畢業生去應聘基層崗位，確實有就業壓力較大等原因，但對於名校生而言，通過基層工作獲得更多的社會實踐經驗並非「大材小用」，而且名校生也能夠通過自己的所學，提升基層管理的水平。

據報導，今年8月，中安衛士（北京）保安服務有限公司曾發布招聘稱，根據首都公交公安工作實際需求，面向社會公開招聘勤務輔警。招聘公告中介紹，此次面向社會公開招聘勤務輔警80名，共設有巡邏值守、警犬訓導等多個崗位，具體分配方向由該單位政工部門及用工部門統籌安排，報考人員必須服從組織安排，所有崗位均為正常班制。此外招聘公告中稱，被聘用後試用期工資4200元（人民幣，下同，約589美元），轉正後工資待遇5111元至6839元。

除了「中安衛士北京」公眾號上的相關輔警擬錄取信息，在北京市公安局通知公告一欄中，還有今年6月發布的「關於對北京市公安局2025年度第二批擬聘用文職輔警公示的公告」，其中也公示擬聘用人員的畢業院校或工作單位，其中也包括西北工業大學、蘭州大學、西北農林科技大學等院校，而這些擬聘用人員的崗位包括行政助理、信息管理等。

報導稱，汪玉凱表示，北大等名校畢業生去應聘基層崗位，一方面確實有社會就業壓力較大等原因，「但是對於所謂的名校生而言，很多人可能也是剛剛畢業，並沒有太多的社會經驗，尤其是基層工作經驗，所以通過輔警這樣的基層工作，可以更多地接觸民情，以獲得更多的社會實踐經驗，也並非大材小用。反過來說，高等院校的畢業生也能夠通過自己的所學，提升基層管理的水平，例如現在南方一些城市的網格員就要求本科畢業，基層人員綜合素養的提高，也更有利於工作的開展。」

