性價比高？ 青島教練邵佳一 意外出線當上國足主帥

中國新聞組／北京6日電
青島西海岸隊主教練邵佳一將出任中國國家男子足球隊主教練。（新華社）
青島西海岸隊主教練邵佳一將出任中國國家男子足球隊主教練。（新華社）

近年戰績不佳飽受批評的中國國家男子足球隊換帥，中國足球協會昨官宣，經過公開選聘，決定聘任邵佳一為中國國家男子足球隊主教練。由於此次參與選聘約60人中絕大多數為外籍教練，外界對現任青島西海岸隊主帥的本土教練邵佳一能勝出頗感意外，據分析，邵佳一能出線有兩個原因，一是參與選聘洋帥履歷無法服眾，二是本土教練的性價比遠高於外籍教練。邵佳一曾說成為國足主帥是最高夢想，如今他如願以償，能否成為國足救星仍待觀察。

綜合媒體報導，在伊萬科維奇下課後，國足帥位已持續四個月懸而未決，從9月5日中國足協發布國足新帥選聘公告後，報名人數超60人，其中絕大多數為外籍教練，半數來自西班牙。約10名教練獲得了選聘專家組面試資格，其中包括三名中方教練——邵佳一、李霄鵬（青島海牛）和李國旭（大連英博）。

由於中國足協此前發布公開選聘主教練公告中，對候選人的最大要求包括具國際足聯、洲際足聯主辦的國家隊正式賽事決賽階段主教練執教經歷等，圈內解讀國足依然想要尋找洋帥。但從執教履歷、戰績、溝通能力、合作待遇條件等來說，這次選聘中並沒有任何一名外教候選人能獲專家組全票通過，「本土教練不妨一用」思路於是產生。

據中足協官宣，由中外資深足球專家組成的選聘專家組綜合考慮以往國家隊主教練選聘經驗和教訓、國足現狀與水平、國家隊長遠建設與發展、教練員素質與執教能力等因素，經慎重研究，決定聘任邵佳一為中國國家男子足球隊主教練。

邵佳一45歲，前中國國腳，司職前衛，曾效力於德國足球聯賽長達九年，2015年10月在北京國安隊宣布退役，曾執教過U19國足以及U20國足。他從2024年7月起擔任青島西海岸的主教練，2024賽季他帶隊獲得中超第十名，本賽季排在聯賽第九。據足球報報導，邵佳一或將攜外籍助理教練上任。此前邵佳一表示，對於每一個中國的職業教練來說，國家隊主教練都毋庸置疑是最高夢想。

據分析，本土教練被青睞主要有兩方面原因。一是去年中國男籃在郭士強帶領下勇奪亞洲杯亞軍，讓體育總局看到了土帥的潛力。二是在沒有大賽任務情況下，本土教練的性價比也遠高於外籍教練。

至於邵佳一是否會是中國足球的救星，羊城晚報分析指出，在選材和用人方面，邵佳一的膽識和魄力很對國足的胃口；而且他年輕有活力，執教理念更具國際視野，但大賽經驗和心理承受能力是最大短板，能否真正擁有國家隊的話語權，是土帥必須面對的雙重難題。

青島西海岸隊主教練邵佳一將出任中國國家男子足球隊主教練。（新華社）
青島西海岸隊主教練邵佳一將出任中國國家男子足球隊主教練。（新華社）

德國 中超

