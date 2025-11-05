字節跳動布局人形機器人 招募「資深專家」月薪最高12萬

近年來，字節跳動持續投入具身領域技術開發。（路透）

近年來，字節跳動 持續投入具身領域技術開發，近日，字節跳動發布面向人形具身機器人操作算法資深專家職位招募，提供95000元至12萬元人民幣的月薪待遇。分析指出，字節跳動目前正打造「模型+硬體」雙輪驅動的框架，發力具身智能。

招聘頁面顯示，該職位將主導研發人形具身機器人的操作算法，包括但不限於算法架構設計、抓取算法、VLA（視覺—語言—動作三模態端到端框架）模型研發、靈巧手等方向的工作；參與或指導具身大模型的預訓練、後訓練、SFT，以及評測與模型部署等方面的工作。

該職位要求應徵者需具備碩士研究生、博士研究生學歷，且專業方向為計算機科學、自動化、人工智能 、機器人學或相關領域，或具備同等水平的工業實踐經驗。

字節跳動同時也在招募具身智能數據開發工程師、具身智能推理性能優化工程師、運動控制算法資深專家等。

第一財經報導，近年來，字節跳動持續投入具身領域技術開發，團隊最早於2020年起在內部孵化，2023年7月正式成立機器人團隊並入駐AI Lab，由總監李航直接帶隊。相關職位強調的VLM/VLA，既是當前具身智能賽道的主流技術方向，也是字節跳動團隊持續投入的重點。

硬體方面，字節跳動作為LP參與的投資機構錦秋基金已投出宇樹科技、星塵智能等多家具身智能創業公司；今年7月，字節跳動發布高自由度靈巧手ByteDexter，可以通過遙操作等輔助設備實現人手靈巧操作。

界面新聞報導，字節跳動與賽力斯集團甫於10月宣布聯手探索推動人形機器人量產與應用。根據賽力斯公告，賽力斯旗下重慶鳳凰技術與字節跳動旗下火山引擎，簽署「具身智能業務合作框架協議」。雙方將圍繞「面向多模態雲邊協同的智能機器人決策、控制與人機增強技術」項目協同攻關。

國泰海通證券研報分析，字節跳動目前正打造模型、硬體雙輪驅動的框架，發力具身智能。從2016年成立聚焦聚焦AI算法研究的AI Lab，2019年陸續投資機器人公司，2021年AI Lab推出樓宇服務機器人，2024年發布第2代機器人大模型GR-2。字節跳動正透過模型實現機器人大腦側智能化，通過硬體完成執行端靈巧化。