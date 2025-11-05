上海老人討房將兒子媳婦告上法庭 媳婦哭：早知這樣就不嫁

庭審現場。（視頻截圖）

央視「法治深壹度」專欄報導一起「戳心」的官司，上海老兩口為了要回自己的房子，將兒子和媳婦告上法庭；大皖新聞報導，兒子媳婦則感到委屈和憤怒，當初是父母允諾當「婚房」讓他們住的，現在反悔還要提告，媳婦哭訴：「早知這樣，就不嫁了」。

報導指出，原告老兩口育有一子一女，兒子顧先生和同事王女士談婚論嫁時，顧先生曾向父母提議賣掉家裡的老房子，換一套條件更好的婚房，但遭到父母拒絕。「父母說彭浦的房子以後結婚你們去住就好了。」顧先生稱，父母承諾將老房子作為婚房給小兩口居住。

王女士表示：「當時他父母不同意，我有跟他講那就分手；我本來就有一套房子，沒有必要嫁給一個沒有房子」；王女士坦言，自己並非是因為物質條件才選擇顧先生，當時她身邊朋友罹癌的經歷影響了她。

雖然置換婚房的計畫落空，但顧先生帶回父母的承諾，家裡的這套老房子可以給他們作為婚房長期居住，這個承諾讓王女士同意這門婚事。報導指出，王女士和顧先生因為覺得有壓力，選擇不生小孩，公婆還勸他們「有什麼壓力呢，房子也給你們一直住的」。

王女士認為，自己是基於公婆的這個口頭承諾才走進了婚姻，如今公婆一紙訴狀將他們告上法庭，讓她感覺自己徹頭徹尾被騙了。

報導指出，老人把自己的房子讓給兒子兒媳居住，老兩口搬去和女兒生活，但是發現和女兒生活習慣上的不同，所以和兒子兒媳商量，想要搬回自有的房子住。

同時，小夫妻經濟狀況也發生變化，他們變賣王女士的婚前房產在上海市中心置換一套商品房，還在郊區申購一套經濟適用房，而這套經適房的首付款，還是老夫妻幫忙湊錢支付的。

在老人看來，兒子媳婦名下已有兩套房產，自己想搬回原有的房子居住，是合情合理的要求；但對小夫妻來說，他們也面臨現實的困境。

中心城區的這套商品房面積非常小，不適宜居住，郊區的房屋偏遠，交通不方便，小孩子又剛上幼兒園，正好是小夫妻需要老人來幫忙的階段。兩老起訴要求小夫妻搬離，讓他們一時難以接受。

此外，糾紛根源不僅因為房子，還有結婚、生子這一系列與公婆累積下的種種矛盾；包括婚禮時沒買首飾，王女士就問「你們家真的就想白撿一個媳婦？」還有男方籌備婚禮時不停強調，親戚都嫌他們家窮，所以婚禮酒席一定要菜好， 「菜好他們出錢了嗎？沒有。」

最大的矛盾還是女兒的出生，顧先生說，女兒早產進ICU住了44天ICU（加護病房），總共花了大概十幾萬，高昂的醫療費 讓小夫妻倍感壓力，父母在他們最需要幫助和安慰的時候非常冷漠，不管不問。然而，在老人一方的敘述中，事情卻呈現出完全不同的版本，他們並非如小夫妻所說的冷漠無情。

老太太每天很早就搭公車，到他們住的地方照顧媳婦的月子，整整一個月，天天如此。公說公有理，婆說婆有理，家庭內部的溝通缺失和情感隔閡，讓雙方的誤會越來越深，所有的積怨爆發，兩代人對簿公堂。

報導指出，審判過程中，顧先生和王女士數次情緒激動，但透過前期的溝通，法官認為小夫妻並非不講道理，他們只是在情感上難以接受父母的反悔，同時也被現實的困難所困擾。