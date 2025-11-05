智能爬樓椅、AI移動輔助機器人… 廣交會拓銀髮經濟新賽道

我的頻道

中國新聞組／北京5日電
第138屆廣交會首次設立「智慧醫療專區」。圖為採購商體驗一款輪椅機器人。（中新社）
第138屆廣交會首次設立「智慧醫療專區」。圖為採購商體驗一款輪椅機器人。（中新社）

正在第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）第三期展會上，眾多中國企業推出多款功能多樣、安全可靠的適老產品，拓展「銀髮經濟」新賽道。

中新社報導，本屆廣交會第三期以「美好生活」為主題，涵蓋時尚、家用紡織品、玩具及孕嬰童、文具、健康休閒等五大板塊，設21展區，參展企業超1.2萬家。

走進貴陽鑫恒泰實業有限公司展位，一款全新的智能爬樓輪椅吸引眾多境外採購商駐足觀摩。該公司營銷總監朱玉珊介紹：這款智能爬樓輪椅可以一機兩用，能讓行動不便的人群輕鬆上下樓梯。朱玉珊表示，公司近年研發生產了爬樓輪椅、摺疊坐便椅等系列產品，深受海外銀髮族青睞。公司產品遠銷東南亞、北美等地區。目前已有來自澳洲紐西蘭、巴西等20多個國家的採購商前來問貨洽談。

在上海貝瑞電子科技有限公司展位，睡眠監測儀、脈搏血氧儀等產品一直有境外採購商佇足參觀。該公司銷售經理萬偉傑說，已有俄羅斯、印尼等國家的採購商洽談訂單。他表示，本屆廣交會，他們帶來的腕式睡眠監測儀精準度高，可通過藍牙將設備和手機App相連，進行數據傳輸分析，適合老年用戶的健康護理。

他說，公司研發生產多款醫療電生理產品，擁有50多項專利，產品遠銷160多國家和地區。

中國醫藥保健品進出口商會統計顯示，2025年上半年，中國醫療器械進出口總額達410.9億美元(約57.6億人民幣)，同比增長1.1%。其中出口總額為241.0億美元，同比增長5.0%。數據顯示，中國醫療器械在全球市場具有競爭力。  

博靈腦機（杭州）科技有限公司首次參加廣交會，其帶來的新款AI移動輔助機器人將「腦機接口」與「外骨骼」結合，可為上肢功能障礙人群提供輔助康復訓練。該公司銷售總監高楊介紹，公司研發的產品近一半客戶來自於中老年群體。他說，連日來，已有南美地區的採購商簽下訂單。

