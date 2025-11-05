去年除夕沒放假被轟 明年春節休9天…史上最長 網：很人性

中國將迎來史上最長春節假期。(新華社資料照片)

中國國務院辦公室4日公布2026年放假安排，其中春節 假期從2月15日至23日共放9天，形成「史上最長春節假期」。據悉，這段長假共調休兩個星期六，此舉措引發網友熱議，紛紛表示「非常人性化的安排」、「趕緊去看機票 」。2024年時春節未列入除夕，僅標注「鼓勵各單位結合年休假安排員工休息」，引發民眾強烈批評聲浪。

紅星新聞報導，根據2024年11月修訂的「全國年節及紀念日放假辦法」，自2025年1月1日起，全體公民放假的假日增加兩天，其中春節、勞動節各增加一天。

其實，2026年假期總天數上並沒有增減，但由於在春節前後共調休兩個星期六，即2月14日和2月28日，因此拼出一個連續九天的「史上最長」春節連休。其中，農曆臘月二十八和除夕兩天均放假，臘月二十九即為除夕，這樣大家在大年初一之前至少有兩天假期可以準備年貨或出行。

隨著相關消息出爐，旅遊市場隨之火熱起來，尤其是長線旅遊。新京報報導，在「去哪兒」App平台，元旦期間的火車票、春節期間的火車票和國際機票搜索量半小時內增長翻倍，而春節期間出發的機票搜索量更是瞬時增長三倍，且目前仍在衝高。

同程旅行平台上，國內機票和酒店搜索量較前一日增長逾一倍；春秋旅遊的春節歐洲遊諮詢量環比暴漲了200%，希臘、挪威、冰島、塞爾維亞、西班牙、英國等熱門歐洲目的地的搜索量翻倍，預計2026年春節歐洲遊訂單量會有新的突破。

值得一提的是，由於假期首日緊鄰西洋情人節 ，也使得假期首日和前一日的機票搜索量出現較大幅度的增長。同程旅行資料顯示，截至11月4日晚間6時，2026年2月14日和15日的國內機票和酒店搜索量較前一日增長超1倍。節前拼假過情人節，或成為春節拼假遊的一大熱點。

據悉，2025年春節8天假期帶動旅遊消費6770億元人民幣(約951億美元)，2026年9天假期預計進一步刺激消費，出遊人次或將突破5.3億。

對於「史上最長春節假期」，網友們開心極了，紛紛表示「有寒假那味了」、「已經開始期待過年」、「還是有意義的，旅遊和探親就沒那麼趕啦」。還有人說，「以後的假期會越來越多的，因為要促進消費」、「能不能不搞調休，說九天就九天，爺們點」。