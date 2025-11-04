種糧不靈…蘭州小鎮把惡地變網美聖地 「水墨丹霞」出圈

遊客在蘭州水墨丹霞旅遊景區遊玩。(新華社)

蘭州市西北部的樹屏鎮位於祁連山與黃土高原相連處，地表缺乏土壤層和植被，從人類宜居的角度上來說是塊「劣地」，但當地人轉變觀念，將這片溝壑連綿的地質奇觀打造成文創新景點，光今年中國十一假期就吸引超過10萬人次旅客，千里迢迢到「水墨丹霞」景區打卡，帶動當地經濟。

新華網報導，常住人口僅1.5萬人的樹屏鎮，位於蘭州周邊祁連山與黃土高原相連處，在長期的地質演變中，形成了一片600平方公里的彩丘地形。從農業發展和人類宜居的角度來說，這片以彩丘為主、丹霞為輔的地質奇觀，是地表缺乏土壤層和植被的「劣地」，但在地學價值上，這裡卻是珍貴的地質歷史「天然教科書」，不但記錄了地質地貌的歷史變遷，更是西北乾旱區難得一見的原生態景觀地貌，人們給它起了一個形象的名字──水墨丹霞。

1980年代，急於脫貧致富的樹屏人在連綿的荒山腳下建起數十家磚窯，雖然賺了一點小錢，但濫挖亂採對地質地形的破壞，以及煙灰對生態環境的影響，很快讓當地人嘗到苦果。

2016年，當地政府下定決心關停磚窯，並圍繞著丹霞特色景觀資源，設計開發豐富多元的旅遊產品。2023年，蘭州水墨丹霞旅遊景區正式開園，建成遊客中心、觀景平台、交通體系及智慧旅遊服務系統等設施，成為了集地質觀光 、文化體驗、生態休閒、科普研發於一體的綜合旅遊景區。

經過數十年的開發和保護，如今，蘭州市永登縣樹屏鎮的這片地理奇觀，正以文旅新業態、新場景，吸引數百萬網友「種草」，千里迢迢前來「打卡」。景區2023年遊客接待量75萬人次，隔年增加到115萬人次，今年5月單日最高接待量突破2萬人次。 遊客在蘭州水墨丹霞旅遊景區遊覽。(新華社)

今年中國十一日中秋長假，蘭州「水墨丹霞」景區累計接待遊客超過10萬人次，較去年同期成長8%，營收成長35.27%，文創產品、特色餐飲及各類體驗項目人氣爆棚。

景區的火爆，帶動樹屏鎮周邊民宿及農家樂逐漸興旺，杏子、蜜桃等農特產品在景區暢銷，也拓寬農民的增收管道。

除了住宿和吃喝，當地還開發了直升機、熱氣球等低空遊覽項目，推出大型實景演出「舞馬丹霞」等創新服務和文化體驗。景區也搭配了12間「太空艙」住宿設施，進一步方便遊客住宿觀賞丹霞日落與繁星初現。

首次體驗低空飛行的遊客劉大偉讚歎：「從空中俯瞰，連綿的彩丘和丹霞地貌猶如大地潑墨而成的瑰麗畫卷，雄渾而又夢幻。」