比利時頂尖神經學家56歲史蒂文 移居中國盟杭州師大

中國新聞組／北京4日電
國際意識研究協會主席、歐洲科學院院士史蒂文．洛雷。(取材自微博)
杭州師範大學近日宣布，國際意識研究協會主席、歐洲科學院院士史蒂文．洛雷（Steven Laureys）已於今年1月全職加盟該校，出任基礎醫學院教授。這位56歲的比利時神經學家被譽為意識研究領域的權威，其加入被視為杭師大推進國際化科研與人才引進的重要一步。

觀察者網報導，洛雷1968年生於比利時魯汶，畢業於布魯塞爾自由大學，獲醫學學士及細胞與分子生物學碩士學位，並於列日大學取得生物醫學博士學位。他長期從事神經科學與意識研究，是最早利用腦成像技術探究昏迷與無意識狀態患者潛在意識的學者之一。至今發表論文超過500篇，曾獲比利時最高科研榮譽法朗基獎、歐洲醫學獎及美國湯姆．斯利克意識研究獎等多項國際獎項。

移居中國前，洛雷在歐洲科研機構工作數十年，也曾在北美短期任職。他的研究結合腦成像與電生理技術，探索意識的維持與恢復機制，對昏迷患者治療提供重要依據。其科研計畫獲歐盟委員會、比利時國家科學研究基金、加拿大政府與中國國家自然科學基金等多方資助。

洛雷10月24日出席杭州師範大學舉辦的「浙江-比利時意識障礙聯合實驗室」揭牌儀式，展示了利用腦機介面技術進行意識障礙評估的最新成果。該實驗室旨在推動意識障礙精準診斷與干預研究，從分子到行為層面構建完整研究鏈，促進基礎科學與臨床應用的結合。

比利時駐上海總領事館經濟事務領事維克多．斯特凡尼（Victor Stephany）則強調，該實驗室延續了列日大學與杭師大二十餘年的合作，象徵中比兩國科研界交流愈發緊密。比利時方面將繼續支持雙方在神經科學領域的長期、務實合作。

