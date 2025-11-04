中國「海軍居禮夫人式女傑」薩本茂逝世 享壽102歲

102歲「人民海軍居禮夫人式女傑」薩本茂逝世。（取材自澎湃新聞）

中國海軍艦船應用化學領域泰斗薩本茂，於2025年10月31日在上海逝世，享壽102歲。薩本茂是元代著名漢辭學家薩都剌第18代孫女，她的家族是海事界著名的「薩氏家族」。她1950年畢業於私立華南女子文理學院化學系，歷任軍工廠技術員、工程師、高級工程師，用一生實踐「強軍報國」的誓言，成為中國海軍科研史上不可磨滅的豐碑。

澎湃新聞報導，薩本茂，女，蒙古族，生於福建省福州市。1952年，薩本茂進入上海天原化工廠工作，開始她近半世紀的海軍國防研究生涯」。在船艦應用化學研究領域，她完成67項重大科研成果和技術革新，其中兩項填補中國空白；「乙炔清淨劑」、「快速塗鍍銦溶液」、艦船尾軸「防腐塗料」等三項獲得全國科學大會重大科技成果獎，其編著的「艦船維修應用化學革新」至今仍為業界必讀典籍。

曾任海軍政委的李耀文上將盛讚薩本茂「嘔心瀝血40年，碩果纍纍獻海防」。薩本茂先後獲頒二等功軍功章、全國先進科技工作者、上海市巾幗一等獎、二級英模軍功章、熱愛海軍事業的模範黨員、全軍勞模、全軍婦女先進個人、全國三八紅旗手、全國民族團結進步先進個人、蒙古族十大傑出科學家、上海百傑婦女、享受國務學院特殊津貼等。 2019年人民海軍成立70周年大會上，她作為傑出貢獻個人受中央軍委表彰，被譽為「人民海軍居禮夫人式女傑」。